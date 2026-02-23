Ils se faisaient passer pour des agents d’Algérie Poste… La Gendarmerie traque ces visages

La brigade de recherches de la Gendarmerie nationale d’Aïn Defla a diffusé un avis de recherche concernant plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans une vaste affaire de cyber-escroquerie et d’usurpation d’identité.

Selon le communiqué des services de la Gendarmerie, les individus dont les photos accompagnent le document officiel sont poursuivis pour la constitution d’une association de malfaiteurs visant à préparer des délits d’escroquerie et de spoliation de fonds d’autrui, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Les chefs d’accusation retenus contre ces suspects sont multiples et graves. Ils sont notamment soupçonnés d’usurpation de la fonction de fonctionnaire d’Algérie Poste et d’usurpation de l’identité de tiers dans des conditions pouvant entraîner l’inscription de condamnations au casier judiciaire d’innocents.

Aïn Defla : La Gendarmerie nationale lance un appel à témoins pour identifier des escrocs du Net

L’enquête révèle également des délits liés à la cybercriminalité, notamment l’introduction et la modification frauduleuse de données dans des systèmes de traitement automatisé, ainsi que le trafic de données informatiques.

🟢 A LIRE AUSSI : Un groupe d’experts sud-coréens du NFS en Algérie : voici pourquoi

Les mis en cause auraient collecté et exploité illégalement des données à caractère personnel, sans consentement ni autorisation, en s’appuyant sur des numéros de téléphone, des comptes postaux et des pages de sociétés fictives sur les réseaux sociaux.

Face à l’ampleur de ces agissements, la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale d’Aïn Defla lance un appel à toute personne ayant été victime de ces individus, les ayant reconnus ou disposant d’informations à leur sujet.

🟢 A LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : le ministère de l’Éducation annonce les nouveaux horaires de cours

Les autorités invitent les citoyens concernés à se rapprocher du parquet de la République près les tribunaux d’Aïn Defla, d’El Attaf ou de Miliana.

Il est également possible de se rendre directement au siège de la brigade de recherches d’Aïn Defla ou de contacter l’unité de gendarmerie la plus proche sur l’ensemble du territoire national pour déposer plainte ou apporter un témoignage dans le cadre de cette affaire.

🟢 A LIRE AUSSI : Comptes CCP : Algérie Poste repousse l’échéance du KYC jusqu’à cette date