Ils se faisaient passer pour de hauts cadres de l’État : 7 imposteurs devant la justice à Alger

Le juge d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs, relevant de la Cour d’Alger, a ordonné ce jeudi le placement en détention provisoire de sept individus accusés d’avoir usurpé l’identité de hauts responsables du ministère de l’Énergie afin de soutirer de l’argent à un citoyen.

Selon un communiqué officiel rendu public dans la soirée, cette affaire s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les escroqueries ciblant les citoyens et contre l’usurpation de fonctions civiles ou militaires. Les faits ont été révélés après la plainte d’un citoyen, identifié par les initiales B.R.S, qui a affirmé avoir été victime d’un groupe se présentant comme influent et lié à des autorités de haut rang au ministère de l’Énergie.

Escroquerie à Alger : un réseau de faux hauts responsables démantelé

D’après la plainte, les suspects auraient promis à leur victime de faciliter l’obtention d’une autorisation pour la réalisation d’une station-service, en échange d’importantes sommes d’argent. Les investigations ont montré que ces individus avaient perçu des montants considérables dans le cadre de cette manœuvre frauduleuse.

Les services compétents ont rapidement ouvert une enquête qui a permis d’identifier et d’interpeller sept suspects. Il s’agit de A.H, A.D, Z.K, H.M, Z.M, B.Y et S.N. Tous sont soupçonnés d’avoir participé, à des degrés divers, à cette opération d’escroquerie organisée.

Présentés, le 14 août 2025, devant le parquet de Bir Mourad Raïs, les mis en cause ont été poursuivis pour deux chefs d’accusation principaux : escroquerie et usage de titres réservés à une autorité légalement organisée. Ces infractions sont prévues et punies par l’article 372 du Code pénal et l’article 64 de la loi relative à la lutte contre la falsification et l’usage de faux.

Sept faux cadres du ministère de l’Énergie écroués

Après leur présentation au procureur, le juge d’instruction a procédé à leur audition. Au terme de cet interrogatoire, il a décidé de leur placement en détention provisoire dans l’attente de leur procès.

Cette affaire met en lumière les méthodes employées par certains réseaux pour abuser de la confiance des citoyens en usurpant des titres officiels. Les autorités judiciaires rappellent que toute personne confrontée à ce type de situation doit vérifier l’authenticité des fonctions revendiquées et signaler immédiatement aux forces de l’ordre toute tentative de corruption ou de fraude.

Le tribunal de Bir Mourad Raïs a également souligné que la lutte contre ce genre de pratiques reste une priorité, notamment dans les secteurs sensibles comme celui de l’énergie, où les autorisations et marchés peuvent susciter des convoitises et donner lieu à des manœuvres frauduleuses.