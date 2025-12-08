Le coupable s’apprêtat à inonder le marché…La gendarmerie fait une découverte horrifiante dans une ferme

La brigade territoriale d’Ain Kahla à Rouiba a récemment mis fin à une affaire qui pique… littéralement ! Un atelier clandestin, spécialisé dans le conditionnement de piment fort, a été démantelé après la découverte de 73 tonnes de produits conservés dans des conditions sanitaires plus que douteuses.

En effet, les services de la Gendarmerie Nationale ont mis fin aux activités d’un atelier clandestin qui conditionnait du piment fort destiné à la consommation humaine dans des conditions d’hygiène déplorables, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et pour la préservation de la santé publique et de la sécurité du consommateur.

Selon un communiqué émanant des services de la Gendarmerie Nationale d’Alger, la brigade territoriale d’Aïn Kahla à Rouiba a réussi à démanteler un atelier secret dont le propriétaire procédait à la conservation de piment fort dans des conditions sanitaires inadéquates pour la consommation humaine.

À Rouiba, 73 tonnes de piment fort insalubre détruites par la gendarmerie

L’opération s’est déroulée suite à la descente dans une exploitation agricole. Sur place, les enquêteurs ont constaté la présence de grands fûts en plastique remplis de piment fort, dégageant des odeurs nauséabondes insupportables.

Au total, 687 fûts en plastique de grande taille, contenant plus de 73 tonnes de piment fort conservé, ont été dénombrés.

L’exploitation ne remplissait aucune condition sanitaire minimale pour la fabrication de ce type de produit. Le site était marqué par la prolifération des saletés, la présence d’insectes et un manque total de propreté. De plus, les conditions de conservation du produit destiné à la consommation humaine n’étaient absolument pas respectées.

Suite à ces constatations, l’ensemble des fûts en plastique remplis de piment fort ont été saisis. La valeur financière totale des produits confisqués est estimée à plus de 8 830 000 DA. La totalité du produit saisi et destiné à la consommation a été détruite.

Après l’achèvement de toutes les procédures légales, les procès-verbaux des contrevenants seront transmis aux autorités judiciaires compétentes pour les chefs d’accusation suivants :