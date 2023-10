Ils pratiquaient des avortements dans une clinique secrète, un réseau arrêté à Relizane

Coup de filet majeur pour la police judiciaire de Relizane. Cette semaine, les autorités ont réussi à démanteler un réseau criminel activant au niveau national spécialisé dans l’avortement illicite.

À l’issue de l’opération, 4 individus d’âge moyen ont été appréhendés et présentés devant la justice.

Ils offraient des prestations d’avortement en catimini, un groupe de malfaiteur arrêté à Relizane

La police judiciaire de la wilaya de Relizane a récemment réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau national activant dans la pratique de l’avortement illégal. Quatre individus, âgés de 19 à 38 ans, ont été appréhendés dans le cadre de cette opération d’envergure.

L’enquête a été initiée après que les autorités ont reçu des informations sur l’existence d’une clinique secrète pratiquant des avortements au cœur de la ville de Relizane. Suite à ces renseignements, une opération de perquisition a été coordonnée avec le parquet, et elle a livré des résultats probants. Les agents de police ont réussi à saisir une quantité importante de médicaments et de matériel médical destinés à la pratique d’avortements.

Les quatre suspects ont été transférés au siège de la police de la wilaya pour approfondir l’enquête sur cette affaire délicate. Conformément aux procédures légales en vigueur, ils ont ensuite été présentés devant le parquet pour répondre de leurs actes.

L’avortement illégal lourdement condamné en Algérie

L’avortement est un sujet sensible et controversé dans de nombreuses sociétés, avec des lois strictes régissant sa pratique. En Algérie, la loi autorise l’avortement uniquement dans des circonstances très spécifiques, et toute procédure en dehors de ces paramètres est illégale.

Le démantèlement de ce réseau dédié à l’avortement illégal met en évidence les efforts continus des forces de l’ordre pour faire respecter la loi et protéger la santé et la sécurité des citoyens. Cette affaire rappelle également l’importance de la sensibilisation et de l’éducation sur les questions de santé reproductive pour éviter que des femmes se retrouvent dans des situations dangereuses et non réglementées.