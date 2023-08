« Ils pensent que la scène est faite pour n’importe qui, entre M’barek, toi et ton âne », Rachedi

Monument du cinéma algérien, l’actrice Bahia Rachedi a exprimé son désagrément de certaines choses qui ont fait leur apparition sur la scène artistique.

En effet, au micro de la chaîne algérienne, Echorouk, l’actrice née en 1948 a été invitée à s’exprimer sur l’actuelle génération des acteurs.

À cette requête, elle a répondu, « À l’instar des générations précédentes, il y a du bon, du moins bon, de l’excellent, du mauvais et du médiocre », dit-elle d’emblée.

LIRE EGALEMENT : Une Algérienne décroche la 1re place du concours international de récitation du Coran en Malaisie

Critique envers certaines prestations, Bahia Rachedi a ajouté, « Beaucoup pensent que cet art est facilement accessible et à cause de ça, la médiocrité est de plus en plus présente. Adkhol ya m’barak b hmarek », regrette l’actrice algérienne. Elle ajoute, » Il est vrai qu’on doit donner la chance aux jeunes, mais cela s’est fait d’une manière honteuse. »

« Les chaînes télévisées doivent interdire certains pseudo-acteurs et actrices » Bahia Rachedi

Au micro d’Echorouk, Bahia Rachedi, actrice phare du cinéma algérien, a dit, « Je demande aux propriétaires des chaînes télévisées de ne pas laisser certaines séquences passées sur les écrans des Algériens et de bannir certains pseudo-acteurs et actrices. J’ai vu que certains acteurs et actrices n’ont aucune gênes à dire des choses qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs. Que ça soit les garçons ou les filles, certains sont très insolents et pas du tout polis. Ils, elles, ne craignent ni leurs parents ni respectent les gens, ni ont le sens de l’amour de la patrie. », explique-t-elle.

LIRE AUSSI : Entre les sites des annonces et le marché, un revendeur dévoile l’écart dans les bénéfices (vidéo)

Dans le même registre, Bahia Rachedi a ajouté, « Je prête une attention particulière aux femmes. Quand je travaillais avec des filles qui faisaient leur début dans le cinéma, je mettais l’accent sur la façon dont les jeunes filles doivent être habillées, la façon dont elles doivent s’exprimer et j’insistais pour qu’elles ne se laissent pas faire et refuser de dire des mots déplacés même si le texte l’exige », dit-elle.

Finalement, l’actrice Bahia Rachedi a conclu, « Je dis aux jeunes filles qui font leurs premiers pas dans le cinéma qu’il faut garder en tête les particularités de la société algérienne. Je parle des filles, car, chez nous, elles sont les premières à être ciblées et à recevoir les foudres des critiques. »