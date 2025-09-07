Ils ont visité 197 pays : Hudson et Emily classent l’Algérie parmi leurs coups de cœur

L’Algérie gagne en popularité, attirant à la fois les grands voyageurs en quête d’expérience unique et les touristes à la recherche de vacances traditionnelles. Hudson et Emily, un couple qui a visité 197 pays à travers le monde, ont récemment inclus l’Algérie dans leur liste de destinations favorites.

Hudson et Emily sont un couple de voyageurs qui s’est donné pour mission de visiter tous les pays du monde. Sur leur compte Instagram, ils partagent quotidiennement leurs aventures, leurs meilleures destinations et leurs conseils voyages.

Leur philosophie de vie, « pensez aux histoires que vous voudrez raconter un jour, puis allez vivre« , a pris une toute nouvelle dimension suite à un événement tragique, notamment lorsque le père d’Hudson, l’un de leurs plus grands soutiens, est décédé subitement.

Ce drame leur a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de l’importance de vivre pleinement chaque jour. Ils ont décidé de ne pas attendre pour réaliser leur rêve de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir différentes cultures.

Hudson et Emily classent leurs pays préférés : l’Algérie parmi les destinations sous-estimées

Hudson et Emily estiment que moins de personnes ont visité tous les pays du monde qu’il n’y en a eu pour aller dans l’espace. Pour eux, le plus important est de profiter de chaque instant du voyage, quels que soient les hauts et les bas. À travers leur histoire, ils espèrent encourager les autres à vivre leur propre aventure.

D’ailleurs, lorsqu’on demande à Hudson et Emily quel est leur pays préféré, il leur est impossible d’en choisir un. C’est pourquoi ils ont décidé de partager une liste non exhaustive de leurs coups de cœur à travers le monde. Pour la gastronomie, le Japon, le Mexique et le Liban se distinguent.

Si vous rêvez des plages idylliques, les Maldives, les Philippines et le Mexique sont incontournables. Par ailleurs, les pays sous-estimés, selon Hudson et Emily, sont l’Ouzbékistan, l’Algérie et le Kazakhstan. Les plus beaux pays qu’ils ont visités sont l’Argentine, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Pourquoi Hudson et Emily recommandent de visiter l’Algérie ?

Pour une escapade romantique, la Polynésie française, la Grèce et la Thaïlande sont des choix parfaits. L’Afghanistan, la Géorgie et l’Algérie les ont impressionnés par la gentillesse de leurs habitants, tandis que l’Indonésie, l’Ouzbékistan et le Sri Lanka offrent un meilleur rapport qualité/prix. Enfin, si vous ne deviez visiter que quelques pays dans votre vie, ils vous recommandent l’Afrique du Sud, le Vietnam et le Guatemala.

Hudson et Emily ont adoré visiter l’Algérie et recommandent vivement leurs abonnés de l’ajouter à leur liste de voyages incontournables. Ce pays d’Afrique du Nord, le plus grand du continent, a su charmer ce couple de globe-trotteurs par la diversité de ses paysages. Ils ont été émerveillés par le désert du Sahara, le littoral méditerranéen, les montagnes de l’Atlas, ainsi que par ses villes modernes riches en culture.

Ils ont particulièrement apprécié l’histoire riche du pays, sa culture vibrante et sa délicieuse cuisine. L’hospitalité et la gentillesse des Algériens ont été un point fort de leur voyage.

