Ils ont quitté Chlef : naufrage tragique d’une embarcation de harraga

Les chiffres relatifs à l’immigration clandestine enregistrés de la part des jeunes Algériens font de plus en plus peur. En effet, ces derniers profitent de la saison estivale et des conditions climatiques favorables pour se lancer dans une embarcation à risque. Cela dans un seul et unique but, rejoindre l’autre bout de la méditerranée.

Lors du mois de juillet dernier, la cellule d’identification des migrants disparus a fait état de plus de 130 algériens sauvés en seulement deux jours, dans le sud ibérique, notamment près d’Alméria et de Garrucha. Bien évidemment, ce chiffre a connu une augmentation car de nombreuses embarcations ont pris le large de la méditerranée depuis les côtes algériennes.

Naufrage tragique d’une embarcation de Harraga : 13 Algériens décédés ou portés disparus

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui le lundi 29 août, le responsable de la cellule d’identification des migrants disparus CIPIMD, Francisco José Clemente Martin, a annoncé qu’une embarcation de quatorze Algériens a connu un naufrage. La même source précise que cette embarcation avait quitté Chlef en direction de l’Europe, il y a plus de huit jours.

Par ailleurs, ce même responsable affirme que cette embarcation a été découverte par le biais d’un hélicoptère, le dimanche 28 août dernier. Cette dernière regroupait 14 Algériens, dont des femmes et des enfants. Il précise également que plusieurs cadavres ont été repêchés et qu’un seul migrant a été sauvé. Les autres sont portés disparus.

Dans une autre publication, Francisco José Clemente Martin lance un appel pour les familles à la recherche d’un membre des siens au cours des quinze derniers jours. En effet, ces dernières sont tenues de s’adresser à ce même responsable en envoyant les photos du porté disparu, mais aussi celles de l’un des parents. Une procédure visant à l’identification des défunts.