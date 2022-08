Ils ont pris la fuite depuis la Suisse, 4 Algériens arrêtés en France

Avec le niveau de vie difficile à lequel fait face la diaspora algérienne à l’étranger, nombreux parmi eux ont choisi le chemin de la délinquance pour subvenir à leurs besoins. En effet, chaque jours, on recense au moins une arrestation d’un Algérien, auteur d’un nouveau vol.

Dans ce même sillage, les forces de l’ordre français ont placé en détention provisoire, lundi dernier, quatre individus qui ont pris la fuite depuis la Suisse. D’après les médias français ces fugitifs ont fait le tour du territoire suisse avant de faire leur entrée en France.

De nationalité algériennes, ceux-ci sont suspectés de faire objet de plusieurs vols, dans ce pays. Notamment, au niveau de plusieurs magasins et boutiques. Ces suspects ciblent, principalement, par leurs opérations les parfums, les Sacs à main, les cartes bancaires mais aussi les jeux vidéos. Il s’agit de ce qu’a confirmé le média Est Républicain.

France : quatre Algériens arrêtés à Pontarlier

Arrivés au niveau du poste frontalier de Jougne, ces Algériens, âgés de 19 à 30 ans, ont refusé de s’arrêter suite à l’ordre d’un douanier. Causant ainsi une légère blessure à cet agent de douane. Et ce, avant de poursuivre leur course à l’intérieur du territoire français.

Par ailleurs, prévenue sur le champ, la police de Pontarlier a réussi à mettre un terme à cette poursuite et à arrêter ces voleurs en fuite. Ainsi, à l’issu de cette arrestation une nouvelle enquête a été lancée. Et ce, en collaboration entre les services judiciaires français et suisses. Ces investigations ont dévoilé que les objets volés ont été dissimulés dans leur véhicule. Et dont le montant total dépasse les 2000 francs suisses.

Un sans-papiers algérien vole une ministre italienne

Un autre vol a été enregistré ces derniers jours. Commis par un jeune sans-papiers algérien, le voleur ne s’est pas douté, à aucun moment. Qu’il est entrain de cambrioler la ministre italienne des Politiques de jeunesses. En effet, en plein jour et au centre de Rome. Cet Algérien a profité du moment où cette responsable se prête à déplacer ses affaires d’un véhicule à un autre pour commettre son vol.

L’enquête a révélé que le sac à dos volé contient l’ordinateur portable de cette ministre et d’autres objets de valeur. Par ailleurs, ce n’est qu’après un deuxième vol commis par le sans-papiers. Que la police italienne a réussi à mettre la main sur ce voleur.