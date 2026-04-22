Ils ont braquer une bijouterie en plein jour : la bande d’Annaba démantelé en un temps record

Les images ont enflammé la toile en quelques heures. À Annaba, un braquage digne d’un film d’action s’est déroulé en plein jour, sous les yeux médusés des passants. Mais la réalité a vite rattrapé la fiction : la police de la wilaya a brisé le scénario de cette bande organisée en un temps record.

Ce qui a choqué les Algériens, ce n’est pas seulement le vol, mais l’audace insolente des malfaiteurs. Opérer en plein jour, au cœur de la commune d’El Bouni, relève d’une témérité qui a glacé le sang des internautes.

La vidéo, devenue virale sur le web, montrait une scène surréaliste où la violence le disputait au culot. Mais ce « show » hollywoodien s’est terminé par un générique de fin brutal derrière les barreaux.

Annaba : La bande organisée derrière le braquage d’une bijouterie à El Bouni démantelée

Ils se croyaient intouchables, mais la vidéosurveillance et la réactivité des brigades de la PJ ont transformé leur fuite en impasse. Le coup de filet a été total : sept individus, dont une femme, ont été interceptés.

Même ceux qui avaient réussi à franchir les limites de la wilaya ont été cueillis dans leur planque par les enquêteurs. Deux des suspects ont été appréhendés dans une wilaya limitrophe alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.

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L’opération, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis de récupérer l’intégralité des objets volés, constitués de bijoux en métal jaune (or). Outre le butin, les forces de l’ordre ont saisi :

Des vêtements et des masques utilisés pour dissimuler l’identité des auteurs.

Des téléphones portables ayant servi à la coordination du groupe.

Une motocyclette et un véhicule de tourisme utilisés pour le braquage et la fuite.

Des armes blanches prohibées de grande taille.

Démantèlement et poursuites judiciaires : La fin de cavale pour le gang d’El Bouni

À l’issue des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar. Ils font face à de lourds chefs d’inculpation, notamment :

Constitution d’une bande de malfaiteurs en vue de commettre des crimes contre les personnes et les biens, vol qualifié avec usage d’armes blanches, vol avec effraction et usage d’un véhicule motorisé, assistance à personne recherchée dans sa fuite, et non-dénonciation de crime.

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