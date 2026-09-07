Ils ont filmé leur propre crime : incendiaires démasqués en Kabylie et à Setif

Le procureur de la République près du pôle judiciaire national spécialisé dans la lutte contre le terrorisme a annoncé ce lundi le traitement de trois affaires. Ces dossiers concernent des individus suspectés d’avoir provoqué des incendies dans des zones forestières.

Ces affaires font suite aux feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas du pays récemment. Le parquet a détaillé les circonstances de chaque arrestation dans son communiqué.

Premier suspect arrêté en flagrant délit à Tizi Ouzou

La première affaire concerne un individu nommé Ben Moumen Mehdi. Des citoyens l’ont arrêté en flagrant délit. Il est soupçonné d’avoir mis le feu à un maquis dense et sec. Cet incident s’est produit près de la zone forestière de la route des puits, à proximité de la résidence universitaire des filles de Tizi Ouzou.

Les enquêteurs ont récupéré une vidéo compromettante. Cette séquence documente l’acte d’incendie sur les lieux mêmes du sinistre.

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Un suspect proche du MAK et hostile aux secours

La deuxième affaire concerne un individu nommé Mouzni Marzouk. Les autorités le soupçonnent d’avoir volontairement incendié une forêt. Les faits se sont déroulés au lieu-dit Aït Issa Ouziane, dans la commune de Maâtkas, wilaya de Tizi Ouzou.

Une vidéo documente également cet incendie. Le suspect est en outre soupçonné d’avoir jeté des pierres sur les agents de la Protection civile. Cette agression aurait eu lieu pendant leur intervention pour éteindre le feu. Le suspect aurait aussi déclaré son soutien à l’organisation terroriste dénommée MAK.

La troisième affaire concerne deux individus, Chetibi Imad et Berbache Slimane. Ils sont accusés d’avoir incendié des broussailles et des arbres forestiers. Les faits se sont produits dans la forêt de Montanou, commune de Tizi N’Bechar, wilaya de Sétif.

L’expertise scientifique a confirmé leur présence sur les lieux de l’incendie, précise le communiqué.

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Quatre suspects interpellés après enquête préliminaire

L’enquête préliminaire a été menée par la brigade de recherche et d’intervention de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Le service de recherche de la Gendarmerie nationale de Sétif a également participé aux investigations. Ces enquêtes ont abouti à l’arrestation de quatre suspects au total.

Les investigations ont confirmé leur implication dans des actes d’incendie volontaire au sein de propriétés forestières.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République le 7 septembre 2026. Ils font désormais l’objet de poursuites judiciaires. Les charges retenues concernent des actes de sabotage mettant en danger la vie, la sécurité et les biens d’autrui.

Les suspects sont également poursuivis pour incendie volontaire de biens forestiers appartenant à l’État. Ces charges s’appuient sur l’article 87 bis du Code pénal. Elles se fondent aussi sur l’article 138 de la loi relative aux forêts et au patrimoine forestier.

Le juge d’instruction a interrogé les mis en cause après leur présentation. Il a ensuite ordonné leur placement en détention provisoire, selon le communiqué du procureur de la République.

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