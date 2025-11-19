Ils ont détourné plus de 48 milliards du budget de la santé : 6 personnes écrouées

La brigade de lutte contre la criminalité économique et financière relevant de la sûreté de wilaya de Saïda a procédé à l’arrestation de six individus impliqués dans une affaire de constitution d’association de malfaiteurs. Ces derniers visent le détournement de fonds publics, l’enrichissement illicite et la négligence ayant conduit au gaspillage de deniers publics.

Selon les éléments de l’enquête, l’affaire a éclaté suite à une plainte déposée par la direction régionale du Trésor public d’Oran. Et ce, après la découverte d’un déficit financier et le détournement de sommes considérables appartenant au Trésor public du secteur de la santé à Saïda.

Les investigations, menées en coordination directe avec le parquet territorialement compétent, ont permis l’interpellation des suspects et la récupération de quatre véhicules touristiques acquis par les membres du réseau criminel grâce aux revenus issus du blanchiment d’argent. Le montant détourné est estimé à plus de 48 milliards de centimes.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Saïda pour l’engagement des procédures judiciaires appropriées.

3 frères arrêtés pour avoir transformé leur local au trafic de stupéfiants

Dans une autre affaire, les services de la police judiciaire de Draria ont réussi à démanteler un réseau composé de trois frères, officiellement vendeurs de fruits et légumes, mais soupçonnés de se livrer au trafic de stupéfiants et de psychotropes. Leur commerce aurait servi de repaire pour la revente de ces substances. Un quatrième individu a également été interpellé pour son implication présumée dans une « bande de quartier » et des opérations de blanchiment d’argent.

L’affaire, examinée mardi par le tribunal de Cheraga, a éclaté après la diffusion massive sur les réseaux sociaux de vidéos montrant un affrontement en plein centre-ville d’El-Achour, impliquant des jeunes armés d’armes blanches. L’enquête ouverte a permis d’identifier plusieurs protagonistes, dont deux frères. Lors de leur arrestation, les policiers ont découvert en leur possession des quantités de comprimés psychotropes ainsi que d’importantes sommes d’argent.

La fouille du domicile familial, en présence de leur mère – une ancienne enseignante – a révélé 1 840 comprimés de Rivotril, du cannabis, un flacon contenant un liquide stupéfiant, des armes blanches, une carabine de chasse sous-marine, des munitions, ainsi que des sommes d’argent multiples. Dans leur commerce, les enquêteurs ont aussi trouvé des emballages vides de psychotropes.

L’enquête a ensuite conduit à l’arrestation du troisième frère. Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs comprimés de « rouge » ainsi que des téléphones contenant des photos de plaquettes de cannabis (250 g) et des échanges liés au trafic de stupéfiants. L’opération a également permis la saisie d’un véhicule de type Golf 8, d’une camionnette et d’une moto.

Les suspects ont été déférés devant le procureur, accusés notamment de possession, stockage et trafic de drogues, blanchiment d’argent, appartenance à une bande de quartier et mise en circulation de faux billets.

Lors de leur comparution, les accusés ont nié en bloc toutes les charges. Le ministère public a requis une peine de douze ans de prison ferme, assortie d’une amende de deux millions de dinars.