Ils ont caché des pièces d’or dans des « dattes »… La PAF saisit un butin inattendu à Constantine

Les services de la Police des frontières de l’aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine, en collaboration avec la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière de la sûreté de wilaya, ont réussi à démanteler un réseau de contrebande.

Deux individus âgés de 55 et 61 ans ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer vers un pays européen, transportant une importante somme d’argent en espèces et des pièces d’or.

Selon un communiqué officiel, les suspects ont été arrêtés suite à des contrôles de routine effectués sur les passagers d’un vol international. Les agents ont découvert que l’un d’eux dissimulait 11 800 euros dans ses vêtements, ainsi que 69 pièces d’or dissimulées dans des dattes, pour un poids total de 167,40 grammes. Le second individu était en possession de 7400 euros non déclarés.

🟢 À LIRE AUSSI : 3ᵉ saisie de cocaïne en une semaine : Oran, la nouvelle capitale du narcotrafic en Algérie ?

Saisie de 19 000 euros et de pièces d’or à l’aéroport de Constantine : une opération de contrebande déjouée

Les deux individus ont été placés en garde à vue et présentés devant le procureur de la République pour « violation de la réglementation et de la législation relatives au change et à la circulation des capitaux à destination et en provenance de l’étranger ». Le montant total des biens saisis est estimé à plus de 500 millions de centimes.

Les méthodes employées par ces contrebandiers, comme la dissimulation de pièces d’or dans des dattes, rappellent les techniques ingénieuses utilisées dans d’autres affaires. On se souvient par exemple des 15 000 € dissimulés dans un Coran à l’aéroport d’Alger ou encore de la saisie de drogue cachée dans des boîtes de chocolat Ferrero Rocher au port d’Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : L’or atteint son plus haut niveau en trois mois : une hausse historique

Ces exemples illustrent la nécessité de renforcer les contrôles et d’adapter les méthodes de surveillance face à des individus toujours plus inventifs.

Cette saisie intervient dans un contexte de lutte renforcée contre les trafics illicites, notamment les mouvements de capitaux en dehors des circuits bancaires. Les autorités algériennes multiplient les contrôles aux frontières pour endiguer ce phénomène et préserver la stabilité économique du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de cocaïne à Oran : 2ᵉ grande saisie en quelques jours et des milliards en jeu