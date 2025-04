« Ils m’ont dit : ne choisis pas l’Algérie », la confidence de Bentaleb sur son choix international

Nabil Bentaleb, international algérien de 30 ans, revient sur son choix décisif de rejoindre les Fennecs en 2014. Alors jeune espoir de Tottenham Hotspur à seulement 19 ans, il n’a pas hésité à répondre favorablement aux sollicitations de la Fédération algérienne de football, malgré les réticences de son club anglais.

Cette décision, prise au début de sa carrière professionnelle sous l’ère Vahid Halilhodzic, n’a pas été sans conséquences. Tottenham voyait d’un mauvais œil son choix de représenter l’Algérie, craignant un impact négatif sur sa progression. Pourtant, le milieu de terrain est resté ferme dans sa décision, motivé notamment par la perspective de disputer la Coupe du Monde 2014.

Aujourd’hui, avec 52 sélections au compteur, Bentaleb affirme ne rien regretter. Il décrit même son engagement avec les Verts comme un « Graal », soulignant que son cœur n’a jamais balancé pour une autre sélection que l’Algérie. Cette histoire illustre parfaitement le parcours d’un joueur qui a privilégié ses convictions et son attachement à ses racines, malgré les pressions extérieures.

On a même tenté de la naturaliser Anglais !

Dans un entretien accordé au podcast de football Kampo_Media, le milieu de terrain du LOSC Lille a fait une confidence sur son choix international. Il affirme que le président de Tottenham et son entraineur avaient tenté de le dissuader lorsqu’il avait décidé d’opter pour l’équipe d’Algérie.

« Pour moi, c’était une évidence. Au moment où l’Algérie m’appelle , il y a mon coach et mon président de l’époque Daniel Levy qui disent, en gros, ” ne choisis pas l’Algérie. Attends, il y a Roy Hodgson qui compte sur toi pour l’EURO 2016. Tu serais éligible avec l’Angleterre” », a-t-il confié.

Cette révélation reflète la pression que subissent les joueurs binationaux en Europe concernant leur avenir international. C’est la raison pour laquelle certains temporisent longtemps avant de trancher.

« À ce moment-là, il y avait un gros agent qui venait me parler aussi et qui me disait : “ne choisis pas l’Algérie. Ta carrière ne sera pas la même. Choisis la France ou l’Angleterre et ne t’inquiète pas”. Mais je n’en avais rien à cirer honnêtement. Pour moi, c’était l’Algérie. C’était le Graal de jouer pour l’Algérie. », ajoute Bentaleb.

Victime d’un accident cardiaque le 18 juin 2024 lors d’un Five avec des amis, Bentaleb, équipé d’un défibrillateur, a retrouvé la compétition en février dernier avec la formation lilloise.

Sa dernière apparition sous le maillot national remonte au 10 juin 2024, lors du match disputé en déplacement face à l’Ouganda (victoire 2-1), comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2026.