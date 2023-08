Ils falsifiaient des sceaux d’institutions étatiques, un réseau démantelé à Tizi-Ouzou

Hier, la Daïra de Boghni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été le théâtre d’une opération policière réussie visant à démanteler un réseau spécialisé dans la falsification de sceaux des institutions étatiques.

Les efforts conjoints des services de police locaux ont abouti à l’arrestation de quatre suspects âgés entre 28 et 45 ans, mettant fin à leurs activités criminelles qui menaçaient l’intégrité des documents officiels.

Tizi Ouzou : un réseau spécialisé dans la falsification de sceaux démantelé

L’enquête approfondie, supervisée par le parquet de Draâ El Mizan, a joué un rôle clé dans la neutralisation de ce groupe de criminels. Parmi les personnes appréhendées, on compte un individu originaire d’Alger, à la tête de la bande, ainsi que ses trois complices.

Ces derniers étaient spécialisés dans la fabrication de copies de sceaux utilisées pour authentifier de faux documents officiels. Un moyen de tromper les institutions et de bénéficier illégalement de certaines procédures ou avantages.

Au cours de l’opération, les forces de police ont saisi pas moins de 267 sceaux falsifiés, qui auraient pu être utilisés pour des transactions frauduleuses.

495 millions de centimes saisis

Suite à leur arrestation, les suspects ont été présentés devant le parquet de Draâ El Mizan, où ils seront jugés pour leurs actes.

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert une somme impressionnante de 495 millions de centimes (près de 30 000 euros) en liquide, ce qui laisse entrevoir l’ampleur de la criminalité financière exercée par ce réseau.

Trois véhicules de tourisme, de l’or, ainsi que divers documents compromettants ont également été retrouvés en leur possession.

De plus en plus fréquentes, les affaires de faux et usage de faux et de falsification de sceaux sont prises très au sérieux par les autorités judiciaires. Le parquet de Draâ El Mizan a indiqué que des mesures adéquates seront prises pour que justice soit rendue.