Ils enlèvent et violent une femme : 2 Algériens arrêtés en France

En France, il devient de plus en plus difficile pour une femme de sortir le soir. En effet, avec le nombre important d’agressions commis pendant la saison estivale, les femmes ne se sentent plus en sécurité. Selon les chiffres du collectif féministe contre le viol, plus de 86 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol.

Dans ce même sillage, le parquet de Toulouse a, récemment, fait part d’une nouvelle arrestation, dont l’histoire fait froid au dos. Il s’agit de l’enlèvement, séquestration et viol d’une femme de 38 ans à Rangeuil, situé dans le sud de Toulouse.

Deux Algériens enlèvent, séquestrent et violent une femme à Toulouse

Tout a commencé dans la soirée du 24 septembre dernier, quand la victime rentrait chez elle après une longue journée de travail, deux individus l’abordent devant sa résidence. Sous la menace d’une arme à feu, ils s’emparent de son véhicule et l’obligent de les conduire vers un lieu isolé de la Vielle-Toulouse.

Par ailleurs, arrivés sur les lieux, l’un de ces agresseurs se jette sur elle pour la frapper et la violer. Et prend la fuite, avec le véhicule de la victime, en compagnie de son complice. Laissant derrière eux, la femme de 38 ans dévêtues en sang.

Grâce à l’aide de l’un des passants, cette femme a réussi à prévenir les secours, rapporte le parquet de Toulouse. Et une enquête a été lancée par les services de la gendarmerie.

Les deux Algériens interpelés

Grâce aux tests d’ADN, les enquêteurs ont réussi à identifier l’agresseur. En effet, la brigade anti-criminalité a été alerté pour interpeler l’un des agresseurs. Le lendemain des faits, au niveau du quartier d’Empalot à Toulouse. Ce dernier, était au volant de la voiture de la victime.

Cette arrestation a permis, également, d’interpeler le deuxième agresseur. Il s’agit de deux Algériens, âgés de 18 et 21 ans, en situation irrégulière en France, indique le parquet de Toulouse. Tous les deux mis en examen pour enlèvement et séquestration, ces Algériens ont été placés en détention provisoire. L’un des deux est également poursuivi pour viol sous la menace d’une arme à feu.