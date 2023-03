Il dealait dans les cités U de Béjaïa : un étudiant trafiquant de drogue arrêté

Les éléments de la police relevant de la sécurité de la wilaya de Béjaïa ont réussi à arrêter un étudiant universitaire. Dans le détail, l’accusé exerce le trafic de comprimés psychotropes au niveau des cités universitaires dans la wilaya susmentionnée. On notera que le mis en cause est âgé de 27 ans. En effet, il s’agit de ce que rapporte un quotidien arabophone.

D’après les révélations de la même source médiatique, l’opération a été menée en se basant sur des informations reçues. Celles-ci stipulent que plusieurs personnes exercent le trafic de comprimés psychotropes au sein des cités universitaires. Cette opération a permis l’arrestation d’un étudiant, objet de soupçons.

Après avoir fouillé la personne interpellée, un comprimé psychotrope de type Prégabaline a été trouvé en sa possession. Effectivement, le principal concerné a été soumis à un interrogatoire. Cela afin d’identifier l’identité des autres personnes impliquées dans cette affaire. Il s’est avéré que la personne interpellée achète les comprimés psychotropes auprès d’un autre étudiant trafiquant de drogues au sein des cités universitaires.

Les services responsables mettent la main sur 16 comprimés psychotropes

Les efforts déployés par les services responsables ont permis l’arrestation du deuxième suspect. De ce fait, 16 comprimés psychotropes de type Prégabaline ont été saisis. Cela au-delà d’une somme d’argent estimée à 6.000 DA qui correspond au bénéfice de la vente de drogues.

Un dossier judiciaire a été constitué contre les deux suspects. Et ce, pour possession, consommation et vente de substances psychotropes. On notera également que les accusés ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes, où une ordonnance de dépôt a été émise à l’encontre de l’un d’entre eux, sachant que le deuxième suspect sera convoqué directement à l’audience.