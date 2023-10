Ils arrosaient leurs champs avec l’eau des égouts, 2 agriculteurs arrêtés à Tipaza

Ces dernières années, les autorités ont recensé plusieurs cas d’irrigation de cultures à l’eau insalubre en Algérie. Alors que cette pratique peu orthodoxe devient de plus en plus courante, les pouvoirs publics continuent à œuvrer pour prévenir la contamination des cultures et garantir la sécurité alimentaire en resserrant l’étau sur ces agriculteurs peu scrupuleux.

Cette semaine, la police de la wilaya de Tipaza a procédé à l’arrestation de deux agriculteurs pris en flagrant délit d’irrigation de leurs cultures avec de l’eau provenant des égouts. C’est une enquête minutieuse menée par la police judiciaire locale qui a permis de mettre à jour cette pratique abjecte.

Tipaza : 2 agriculteurs arrosant leurs cultures avec l’eau des égouts arrêtés

L’affaire a débuté après la réception d’informations faisant état d’un agriculteur qui aurait utilisé les eaux usées pour arroser ses cultures. Les autorités ont rapidement réagi en enclenchant une enquête pour confirmer ces allégations troublantes. Une fois les preuves recueillies, elles ont immédiatement porté l’affaire devant le procureur de la République au tribunal de Tipaza, qui a donné l’ordre d’inspecter de plus près le site.

Sur les lieux, les enquêteurs ont découvert un tuyau en plastique, reliant directement une canalisation d’égouts à une parcelle agricole. Lors de l’inspection du site, les autorités ont mis la main sur une pompe électrique dans une fosse, manifestement utilisée pour extraire de l’eau insalubre des égouts et l’acheminer vers les terrains à irriguer.

Suite à ces découvertes, les deux agriculteurs ont été arrêtés et seront ainsi présentés devant le procureur de la République au tribunal de Tipaza.

Un couple de narcotrafiquants arrêté à Sidi Bel Abbès

Dans l’ouest, les autorités ont réussi à appréhender et à traduire en justice une association de malfaiteurs activant dans le trafic de stupéfiants. Le groupe était composé d’un homme, de sa femme ainsi que de leur complice. Le trio était spécialisé dans le recel de comprimés psychotropes de type Prégabaline.

Suite à l’enquête, une importante quantité de gélules a été saisie, ainsi qu’une somme importante suspectée de provenir de la vente des comprimés. Les 3 suspects ont été arrêtés puis présentés devant le parquet compétent.