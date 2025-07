Ils allaient vendre ça au marché…Ce que la police a découvert dans ce camion va vous dégoûter

La scène se passe à Béjaïa, où la police vient de mettre la main sur une cargaison qui aurait pu rendre malades des centaines de personnes.

Les services de police relevant de la Sûreté de Wilaya de Béjaïa ont réussi à saisir une importante quantité de volaille non conforme aux normes en vigueur et destinée à la commercialisation.

La saisie porte sur un total de 10 quintaux et 395 kilogrammes, dont plus de 60 kg d’abats de poulet avariés et impropres à la consommation humaine.

Cette opération a été menée suite à la mise en place d’un point de contrôle et d’inspection par les éléments de police sur le terrain, au niveau de la rue Larbi Touati, à proximité du marché Sahel. Un véhicule de marque Hyundai, équipé d’une chambre froide et immatriculé dans une wilaya voisine, a été intercepté.

Scandale alimentaire à Béjaïa : la police saisit 11 quintaux de poulet avarié juste avant leur mise en vente

L’inspection a révélé qu’il transportait une quantité considérable de viande blanche (cuisses de poulet désossées, filets de poulet, abats de poulet) conditionnée dans des caisses en plastique, le tout destiné à la vente au marché Sahel.

Après consultation du vétérinaire relevant des Services Agricoles de la Wilaya de Béjaïa et soumission de la marchandise à un contrôle approfondi, il a été décidé de saisir la cargaison et de la transférer à l’hôpital local.

La non-conformité était due au fait que le désossage avait été effectué en dehors d’un abattoir agréé et sans unité de transformation spéciale ni agrément requis.

Par ailleurs, une autre quantité d’abats de poulet, pesant plus de 60 kg et jugée impropre à la consommation humaine, a été détruite au niveau de l’incinérateur communal de Béjaïa.

Un dossier pénal a été constitué à l’encontre de l’infracteur et transmis aux autorités compétentes pour les poursuites judiciaires d’usage.

Cet incident souligne l’importance cruciale des contrôles sanitaires pour protéger la santé publique et empêcher que de tels produits dangereux n’atteignent nos assiettes, surtout en été lorsque les risques d’intoxication alimentaire sont accrus. Restez vigilants face aux risques liés à l’alimentation !

