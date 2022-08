Ils agressent un touriste à Paris : 2 Marocains et un Algérien arrêtés

Avec l’afflux des touristes, les villes françaises connaissent une augmentation des faits de délinquances. Ces délinquants guettent la moindre opportunité pour voler à l’arraché ou par violence une montre luxueuse, un collier, un téléphone portable… Ou autre.

En effet, de nombreux Algériens se retrouvent cités dans des histoire de ce genre par les médias français. Majoritairement en situation irrégulière en France, ces personnes profitent d’un simple moment de négligence pour détrousser les touristes mais aussi les citoyens.

Un touriste moldave agressé dans les couloirs d’un métro à Paris

Dimanche dernier, vers 6h10 du matin, un touriste moldave a été victime d’une agression dans la station de métro «Franklin Roosevelt», qui se trouve en bas des Champs-Elysées, et ce par trois Maghrébins, a confirmé Le Figaro à partir de sources policières.

Les trois agresseurs s’emparent du touriste. Deux d’entre eux l’immobilisent et le troisième lui arrache sa montre, une Rolex dont la valeur est estimée à hauteur de 15000 euros. Les trois malfrats ont fini par prendre la fuite vers l’extérieur de la station.

Touriste agressé à Paris, un Algérien et deux marocains arrêtés

Une plainte a été déposée contre ces voleurs. Très vite, les agents de police ont lancé une enquête pour retrouver ces délinquants et récupérer la montre. Grâce à la visualisation des vidéosurveillances de la RATP, ainsi que celles de la préfecture de police de Paris, les services chargés de l’enquête ont réussi à identifier les malfaiteurs et à mettre la main sur la Rolex de 15000 euros.

En effet, les trois suspects ont été interpellés par les forces de brigade de réseau francilien, dans les jardins du Trocadéro. Il s’agit de deux marocains âgés, respectivement de 16 et 17 ans et un Algérien de 22 ans. Par ailleurs, ces derniers ont été mis en garde à vue, et ce dans l’attente de leur procès.