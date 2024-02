Ils affament et torturent leur fille de 5 ans : un couple écroué pour meurtre

Dans une atmosphère empreinte de gravité, la cour criminelle de première instance de Dar El Beida s’est penchée sur un cas qui a secoué l’opinion publique algérienne : le meurtre tragique de la petite Tesnim, âgée de cinq ans, au domicile familial à Bordj El Kiffan.

Ce drame familial, impliquant les parents de l’enfant, identifiés par les initiales « B.Z.H » et « B.A », a alors révélé des actes d’une cruauté inouïe. Tesnim a été privée de nourriture et d’eau pendant plus de trois jours consécutifs, un calvaire qui s’est aggravé lorsque ses parents lui ont infligé de graves brûlures. Les accusés ont placé les mains de leur fille sur un poêle allumé, la punissant pour avoir mangé de la pommade, qu’elle confondait avec du chocolat, dans un état de faim extrême.

Les détails horrifiants de cette affaire ont non seulement choqué la communauté mais ont également mis en lumière des questions profondes sur la maltraitance infantile et la responsabilité parentale. L’enquête a dévoilé une série de maltraitances et de négligences menant à la mort tragique de Tesnim, mettant en cause directement les actions de ses parents.

Quel est le verdict rendu par la justice ?

La cour criminelle de première instance de Dar El Beida a rendu son verdict dans l’affaire tragique qui a coûté la vie à la petite Tesnim, âgée de cinq ans. Les parents de l’enfant, identifiés par les initiales « B.Z.H » et « B.A », ont été condamnés à vingt ans de prison pour le meurtre de leur fille.

Le jugement est donc intervenu après un examen approfondi des actes de cruauté et de maltraitance ayant mené au décès de Tesnim, mettant en évidence le manque de soins et d’attention de la part de ses parents, ainsi que l’acte délibéré de lui infliger des brûlures graves.

Ainsi, cette décision judiciaire rappelle l’importance de lutter contre la maltraitance infantile et la responsabilité des parents envers leurs enfants.

Celle-ci, sous toutes ses formes, est strictement interdite et que la justice prendra les mesures nécessaires pour protéger les enfants et punir les coupables de tels actes. La peine imposée vise à rendre justice à la victime tout en envoyant un message clair sur l’importance de la protection des mineurs dans le pays.