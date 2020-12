Illizi : Une expérience de culture de fraises fructueuse à Djanet

Cette expérience serait la première du genre dans la région de Djanet, ou l’on s’est essayé à la culture de fraise pendant plus d’une année maintenant, pour conclure enfin que les résultats étaient « encourageants », ce qui pourrait faire de la région un nouveau pôle de production de ce produit assez convoité sur le marché national.

En effet, et selon l’APS, cette expérience a été menée pendant une plus d’une année, d’après la direction déléguée des services agricoles de la wilaya d’Illizi, et ce au niveau d’une exploitation agricole dans la région de Djanet, à 300 km au sud du chef-lieu de la wilaya.

Une expérience prometteuse

Cette expérience qui vise à savoir si la culture des fraises aurait un avenir devant elle dans la région de Djanet, est menée dans le cadre de la mise en valeur agricole, au niveau de cette exploitation créée dans la région de Tigherghert.

Cette expérience unique en son genre dans la région, a pu donner des résultats satisfaisants et un « bon rendement » au niveau de la qualité du produit et de sa quantité, et cela sur une superficie sous serres de deux hectares, comme indiqué par le responsable de la vulgarisation agricole, Atik Laâla.

Les raisons de la réussite

Selon le responsable de la vulgarisation agricole, Atik Laâla, « Cette bonne récolte est favorisée par la réunion de conditions favorables dans la région de Djanet pour le développement de cette culture fruitière, dont le sol fertile, l’eau à faible teneur en sel ».

Mais il faut également souligner que la culture de fraises dans une région saharienne comme celle de Djanet nécessite d’être rigoureusement suivie et accompagnée en ce qui concerne la rationalité de l’irrigation par les services agricoles.

La réussite de cette expérience a cependant encouragé les jeunes de la région pour se lancer eux aussi dans la production, surtout que la région de Djanet connait un développement prometteur dans plusieurs domaines agricoles dont l’agrumiculture, l’oléiculture et l’apiculture.