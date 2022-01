Ile Maurice: il agresse sa femme à coup de couteau, un Algérien arrêté

La violence conjugale est devenue un problème de société qui est encore trop souvent « tabou ». Rattachée aux violences faites aux femmes, celle-ci s’inscrit dans un rapport de domination ou le conjoint tente de maintenir son emprise sur l’autre. Un cycle cauchemardesque qui aboutit parfois à des tragédies humaines.

Un Algérien a été arrêté, hier vendredi, par les services de sécurité dans la ville de Pailles en Ile de Maurice pour avoir agressé « violemment » sa femme à l’arme blanche. Le mis en cause a été placé en détention provisoire en attente de son audition dans les jours à venir.

L’homme serait « de nature violente »

Les faits remontent à mercredi passé. Une femme d’une quarantaine d’années a été retrouvée à même le sol par ses voisins, gisant dans une mare de sang, comme rapporte le média mauricien Lexpress.

La femme qui a été manifestement victime de violence conjugale, souffrait de profondes blessures au visage et à la tête. Son mari, un Algérien de 49 ans connu pour sa « nature violente », selon la même source l’aurait « sauvagement » agressée avec un couteau de cuisine probablement suite à une dispute. La victime a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures jugées « graves ». Son état de santé serait critique, selon la même source.

Alertés, les services de sécurité se sont précipités sur les lieux. Sur place, un couteau et un rouleau de cuisine ont été retrouvés et seront examinés par les services concernés. Le suspect, quant à lui, n’a eu le temps de s’enfuir. Il a été arrêté peu de temps après l’agression et placé en détention provisoire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’agression.