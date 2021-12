Île-de-France : les Algériens dans le top 5 des acheteurs immobiliers

Par son dynamisme économique et urbain, ainsi que par la vitalité culturelle, l’Île-de-France a toujours été une région qui séduit bon nombre de personnes qui trouvent en elle, toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement.

Les étrangers, quant à eux, voient dans la région francilienne une belle opportunité pour s’acquérir un bien immobilier. Dans un rapport établit par « les notaires du Grand Paris », 5 nationalités parmi les acquéreurs étrangers de logements anciens en Ile-de-France ont été mises au grand jour.

Parmi eux figurent les Algériens qui se hissent en 3ème position des acheteurs étrangers dans la région.

Les Algériens bien classés !

Selon les derniers chiffres des notaires (rapport datant de novembre 2021 NDLR) rapportés par BFMTV, les Algériens arrivent à la 3ᵉ position (7,8) après les Chinois (10,1%) et les Portugais ( 15,3%). Ces derniers sont suivis par les Roumains (7%) et les Italiens (6,5%). Selon la même source, les 5 nationalités ont toujours été « les plus friands d’immobilier francilien », et ce, depuis 20 ans.

Allant plus loin dans le détail, le rapport révèle une différence de classement entre Paris, la petite couronne et la grande couronne. « Ainsi, les acquéreurs chinois représentent 2,7% des ventes à des étrangers dans l’ancien à Paris, une proportion qui a eu tendance à progresser en 20 ans (1,2% en 2002). D’autres nationalités sont aussi présentes à Paris comme les Italiens qui représentent 3% des ventes, les Américains (1,5%), les Allemands (1,2%) ou encore les Belges (0,9%) »,

Pour ce qui est de la petite couronne, les chinois se hisse à la première place avec 5,4%, contre 4% de Portugais, 3,4% d’Algériens, 2,5% de Roumains et 2,4% de Tunisiens.

En grande couronne, on note un classement encore différent des précédents. En effet, les Portugais arrivent en tête avec (10,9%), suivis par les Roumains (4,4%), les Algériens (4,2%), les Marocains et les Tunisiens avec (3,4%), indique la même source