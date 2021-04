Il y a 3 ans, le crash d’un avion militaire a fait 257 morts à Bilda

L’Algérie pleure encore ses martyrs, il y a 3 ans, jour pas jour, un avion de l’armée algérienne s’est écrasé peu après son décollage d’une base près de l’aéroport de Boufarik (Blida), faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles, la pire catastrophe aérienne en Algérie.

Le mercredi 11 avril 2018 à 07 h 50, un avion militaire de type Iliouchine Il-76 qui se dirigeait vers le sud-ouest du pays pour assurer le vol régulier Boufarik-Tindouf-Bechar s’est écrasé dans la wilaya de Blida, près de l’aéroport de Boufarik. Un drame national classé comme étant le plus meurtrier de l’histoire d’Algérie.

Après ce drame, nous étions affligés par la perte d’une multitude des vaillants enfants du pays, une perte qui nous a énormément attristés les Algériens, les voix se sont élevées à travers les quatre coins du pays, par des marques de consolation et de prière et des messages de compassion et d’une solidarité absolue avec les familles des martyrs .

Une grande pensée aux martyrs du devoir national qui étaient du vol vers leurs unités pour l’accomplissement de leur noble mission militaire, cette date demeura gravée dans la mémoire des Algériens et Algériennes.