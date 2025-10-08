« Il y a une injustice en équipe d’Algérie, je le dis et je n’ai peur de personne », Aksas

Le consultant d’El-Heddaf TV, Amine Aksas, a poussé un grand coup de gueule. Il reproche au sélectionneur national Vladimir Petkovic une injustice dans certains choix concernant les joueurs convoqués.

Il y a une semaine, Vladimir Petkovic a dévoilé une liste de 26 joueurs pour le stage du mois d’octobre, ponctué des deux matchs face à la Somalie et à l’Ouganda, dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde-2026. Comme à l’accoutumée, la liste du Bosniaque ne fait pas l’unanimité.

Des consultants de plateaux TV se permettent à critiquer ouvertement le sélectionneur national. Comme c’est le cas d’Amine Aksas, qui a poussé un grand coup de gueule dans une émission sportive diffusée sur El-Heddaf.

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale à la FAF : Un employé insulte un vieil homme, Mahrez sort du silence

« Il y a des joueurs qui ont été écartés, tandis que d’autres qui continuent à être convoqués malgré leur rendement médiocre. Il y a une grande injustice en équipe d’Algérie. Je l’avoue et je n’ai peur de personne », dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : « Je dis ce que je vois, je ne parle pas juste pour parler ».

« Zerrouki et Benrahma ont été écartés après avoir eu autant de chance. Mais il y a ceux qui ne convainquent plus depuis deux ans, d’autres trois ans, depuis 2022 (il fait allusion à Mahrez, ndlr), mais ils ont intouchables », enchaine-t-il.

Selon Aksas, Petkovic ne décide pas seul !

L’ancien défenseur du CR Bélouizdad, de l’ES Sétif ou encore du MC Alger ne s’arrête pas là. Il fait une autre grave déclaration, en assurant que ce n’est pas Valdimir Petkovic qui fait certains choix. Comme est le cas de la convocation de Zinedine Belaid pour pallier la défection de Mohamed-Amine Tougaï.

« Franchement, je ne sais pas sur quels critères Belaid a été convoqué pour remplacer Tougaï. Le sélectionneur national a-t-il vu le joueur ? Je ne le pense pas, franchement. Je pense qu’il y a d’autres personnes qui s’immiscent dans ses choix », a-t-il avoué.

🟢 À LIRE AUSSI : « Je suis têtu », Petkovic répond aux critiques et défend ses choix

Selon lui, c’est le défenseur du MC Alger Ayoub Ghezala qui aurait mérité une convocation chez les Verts. « La liste élargie doit se composer des joueurs ayant disputé le dernier Championnat d’Afrique des nations. Logiquement, Petkovic devait faire appel au défenseur du Mouloudia Ghezala plutôt que Belaid. Mieux, c’est un joueur qui est sur une marge de progression impressionnante, mais le sélectionneur national en a décidé autrement », a-t-il conclu.