« Il y a une forme d’amateurisme » : De Villepin recadre Retailleau sur l’Algérie

Entre récupération politique et surenchère diplomatique, l’attentat de Mulhouse a provoqué de vives réactions en France. D’ailleurs, l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, s’est exprimé dimanche pour réagir aux déclarations de Bruno Retailleau, accusant l’Algérie de refuser de reprendre le suspect sous OQTF.

Au lendemain de l’attaque au couteau, qui a eu lieu à Mulhouse et qui a mis fin à la vie d’un Portugais et a blessé trois policiers municipaux, Dominique de Villepin fustige les propos de Bruno Retailleau qui accuse l’Algérie d’avoir refusé à dix reprises de reprendre son ressortissant.

À LIRE AUSSI : Attaque au couteau à Mulhouse : le profil du suspect ravive les tensions entre Paris et Alger

Dominique de Villepin fustige les propos de Bruno Retailleau sur l’Algérie

Intervenant, dimanche soir, sur le plateau de BFMTV, l’ancien Premier ministre français dit ne pas apprécier la rhétorique offensive que Bruno Retailleau a développée contre l’Algérie. « Quand on fait de la politique intérieure avec de la politique étrangère, on ne va que dans une impasse en pratiquant la politique de la terre brûlée » a-t-il réagi d’un ton énergétique.

Par ailleurs, mettant en avant ses 40 ans d’expérience diplomatique, Dominique de Villepin juge que les propos du locataire actuel de la place Beauvau dénotaient « d’une forme d’amateurisme » et estime que « la surenchère du durcissement ne règlera rien« , notamment dans les relations tendues entre la France et l’Algérie.

« Ce n’est pas ce que dit Monsieur Retailleau qui peut infléchir la position des Algériens. Il n’est pas placé, il n’est pas dans la fonction qui est dans la responsabilité pour faire cela« , estime De Villepin qui appelle le gouvernement Bayrou à « faire le travail qui est le sien en liaison avec Emmanuel Macron« .

"Ne cédons pas à l'amateurisme ni à la surenchère inefficace" @BFMTV pic.twitter.com/YqC27cvpx7 — Dominique de Villepin (@Villepin) February 24, 2025

Bruno Retailleau « s’en fiche comme de sa première chemise »

Face à la réaction de Dominique de Villepin, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur en France, a été interrogé en marge du salon de l’agriculture. Dans ce sillage, il déclare qu’il « s’en fiche comme de sa première chemise« . « Moi, je dis les choses telles que je les pense et si ça dérange les uns et les autres, c’est pareil » a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il y a un homme, notamment, Boualem Sansal dont la vie est en danger et un pays qui méconnaît le droit international. Dominique de Villepin devrait le connaître, le droit international« .

Le terroriste est né en Algérie et est entré en France de manière illégale. En 2023, il est interpellé quelques semaines après le massacre du Hamas du 7 octobre 2023 et condamné pour apologie du terrorisme. À dix reprises, notre administration a relancé les autorités algériennes… pic.twitter.com/mJ1WolwrMa — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) February 23, 2025

Pour rappel, les relations diplomatiques entre Alger et Paris, souvent en dents de scie, sont sensiblement détériorées suite à l’annonce de l’appui de la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. Par ailleurs, plusieurs dossiers, à l’exemple de l’affaire de Boualem Sansal et l’arrestation de plusieurs influenceurs algériens en France, ont assombri les relations bilatérales.

À LIRE AUSSI : Pour incitation au terrorisme : un 2ᵉ influenceur algérien derrière les barreaux en France