« Il y a un antisémitisme couscous », les propos scandaleux d’un éditorialiste français

Les propos racistes et les déclarations scandaleuses sont désormais monnaie courante sur les plateaux des différentes chaines françaises. De plus en plus décomplexés, ces discours attestent de l’ampleur que prend cette gangrène qui est le racisme, à tous les étages.

Invité de la matinale de la chaine LCI, le journaliste et éditorialiste français, Pascal Perri, a été l’auteur d’un énième dérapage sur un plateau télévisé.

Ainsi, traitant le sujet de la multiplication des actes « antisémites » en France, Pascal Perri a dit, « Il y a un antisémitisme couscous », explique-t-il en sous-entendant que les auteurs de ces actes, qui demeurent inconnus jusqu’à présent pour les services de la sécurité, sont d’origine arabo-musulmane.

🇫🇷📺 FLASH | « Il y a un antisémitisme couscous », selon l’éditorialiste Pascal #Perri. pic.twitter.com/Y5c5AL6t2o — Cerfia (@CerfiaFR) October 31, 2023

Une déclaration qui, si elle a choqué plus d’un, a été ironiquement commentée par les internautes. L’auteur de ces propos scandaleux, Pascal Perri, est revenu sur son dérapage et a écrit sur Twitter, « Mes propos ce matin sur LCI étaient inappropriés. Je les regrette et présente mes excuses à celles et ceux qui ont pu être légitimement choqués ou blessés. », lit-on.

Si ces propos émanent d’une profonde haine à l’égard d’une ethnie, pour certains, ils sont devenus le violon d’Ingres des tweetos compte tenu de leur nombre de plus en plus grandissant.

🇫🇷 FLASH | L’éditorialiste Pascal #Perri, qui a déclaré ce matin sur LCI : « Il y a un antisémitisme couscous », a présenté ses excuses sur X. pic.twitter.com/I8BjNbqdcF — Cerfia (@CerfiaFR) October 31, 2023

« Les travailleurs musulmans ont accès à des explosifs », l’abjecte analyse d’un avocat français

Cette semaine, plusieurs étoiles de David ont été taguées sur les murs dans différentes régions en France. Un acte qui provient de peintres de nuit d’origine musulmane pour beaucoup de polémistes.

Dans ce sillage, un avocat français du nom d’Arno Klarsfeld a été l’auteur des propos pour le moins abjects. Ainsi, il a dit, « Il y a 6 millions de musulmans en France et 600 mille juifs. Beaucoup de Musulmans travaillent dans les chantiers et ont accès à des explosifs et peuvent avoir accès des armes à feu. Il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Il faut prendre ça en compte dans l’analyse » dit-il. Des propos scandaleux qui ont fait le tour de la toile et qui ont été largement moqués et désapprouvés.