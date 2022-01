« Il y a des joueurs qui n’ont plus de place à l’EN », selon Benabdellah

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun s’est annoncée, depuis le 9 janvier en cours, enflammée et pleine de surprises.

En effet, la compétition continentale a connu l’élimination des tenants du titre, et ce, du tout premier tour. Une nouvelle qui fait toujours parler l’opinion sportive.

Cette fois-ci, c’est un ancien international algérien qui a commenté l’échec des hommes de Djamel Belmadi lors de cette CAN au Cameroun. Il s’agit de l’ex-gardien de but des Verts, Abdesslam Benabdellah.

Lors d’un entretien accordé au média arabophone Echourouk, le natif d’Arzew a confirmé que l’échec des éléments de l’équipe nationale au Cameroun était attendu pour lui, en raison de nombreuses circonstances et facteurs.

« Nous regrettons tous la perte du titre de nos mains, mais quand nous regardons les choses de manière réaliste, plusieurs facteurs ont signalé cet échec, qui était caché derrière la série de 35 matchs d’affilée sans défaite, mais en réalité le niveau technique des Verts a commencé à baisser depuis le match aller lors des éliminatoires de la Coupe du Monde lorsque nous avons fait un nul au Maroc contre l’équipe burkinabè, » explique-t-il.

« Nous ne devrions pas rester insistant sur la même tactique » (Benabdellah)

Dans le même sillage, Abdesslam Benabdellah n’a pas manqué de lancer que certains joueurs n’ont plus de place dans la sélection de Belmadi : « pour le moment, l’équipe nationale ne peut pas être renouvelée à 80%, car dans deux mois, nous affronteront le Cameroun dans une double confrontation pour la qualification au Mondial du Qatar. Il est donc logique de maintenir les mêmes éléments, et peut-être de faire un ou deux changements. »

« Franchement, il y a des joueurs qui ne sont plus en mesure de fournir d’ajout, et ils n’ont plus de place dans l’équipe, » affirme-t-il, avant d’ajouter : « et c’est normal, après avoir passé trois ans en haut niveau, les comportements de certains éléments changent. Il y aurait des problèmes internes, et Belmadi doit prendre le relais rapidement, et contrôler à nouveau le groupe, car l’un des points forts des Verts, est la discipline et l’engagement. »

Ainsi, l’ex-gardien de but des Fennecs a souligné : « l’une des raisons de la baisse des résultats des Verts est la façon dont nous jouons depuis 3 ans. Toutes les équipes ont appris à nous connaître, et travaillent à réduire le risque de nos joueurs. »

« Nous ne devrions pas rester insistant sur la même approche tactique, et le coach Belmadi a le potentiel pour trouver d’autres solutions qui surprennent les concurrents. La diversité nous donne plus de pouvoir, » a confirmé Abdesslam Benabdellah.