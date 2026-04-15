« Il voulait semer la zizanie… », 16 ans après, « Cheikh » Saâdane revient sur le renvoie d’un joueur

Seize ans après les faits, un épisode resté longtemps mystérieux au sein de la sélection nationale algérienne refait surface. L’affaire concerne l’ancien milieu international Khaled Lemouchia, titulaire indiscutable entre 2008 et 2010, brusquement écarté avant la Coupe d’Afrique des nations 2010. Jusqu’ici entouré de zones d’ombre, cet incident connaît aujourd’hui un nouvel éclairage suite aux révélations de l’ex-sélectionneur Rabah Saâdane.

Lors de son passage sur une émission diffusée sur El-Bilad TV, le « Cheikh » des entraineurs algériens a levé le voile sur les coulisses de cette affaire. Selon lui, tout serait parti d’une initiative de Lemouchia, venu évoquer des tensions internes au sein du groupe.

« C’est mon adjoint Zoheir Djelloul qui me l’avait amené. Il voulait me parler de ce qui se passait dans le groupe, il voulait semer la zizanie », a affirmé Saâdane. Une démarche que le sélectionneur de l’époque n’aurait pas tolérée, prenant immédiatement une décision radicale : « Je lui ai dit stop, tu prends ton bagage et tu pars. Je l’avais même frappé avec ma casquette », a-t-il ajouté, dans des propos qui ont fait l’effet d’une bombe.

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Saâdane est allé plus loin en révélant qu’une tentative de médiation avait été envisagée. Il a ainsi cité Djahid Zefizef, alors vice-président de la FAF, qui lui aurait suggéré d’apaiser la situation. « Il m’avait demandé de pardonner, mais j’ai fermement refusé », a-t-il confié, assumant pleinement sa décision.

Lemouchia réagit sans polémiquer

Face à ces déclarations, la réaction de Khaled Lemouchia ne s’est pas fait attendre. Mais contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, l’ancien joueur de l’ES Sétif a choisi la retenue. Sur les réseaux sociaux, il a évoqué des propos « surprenants » qui « ne reflètent pas la réalité », tout en refusant d’alimenter la polémique : « Par respect pour son âge, pas de polémique. Je reste concentré sur mon travail et mes projets, fidèle à mes valeurs », a-t-il écrit.

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Cette affaire ravive forcément des souvenirs d’une période marquante pour les Verts. Lemouchia, pourtant pièce maîtresse lors des éliminatoires, avait été écarté non seulement de la CAN, mais également de la Coupe du monde 2010. Une absence difficile à comprendre à l’époque, d’autant plus qu’il faisait partie des joueurs agressés au Caire lors du fameux match Égypte-Algérie en novembre 2009.

Aujourd’hui, si les versions divergent, une chose est sûre : cette révélation tardive n’a pas fini de faire parler et laisse encore planer le doute sur toute la vérité de cet épisode.

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