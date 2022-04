Il voudrait rebondir loin de Naples : nouvelle piste pour Ounas

Adam Ounas devrait quitter le SSC Naples en fin de saison. Il pourrait rebondir à Torino après une saison compliquée durant laquelle il s’est contenté par de rares apparitions.

Sur le point de quitter le club l’été passé, Adam Ounas a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec le SSC Naples et ce, à la suite de l’insistance de l’entraineur Luciano Spaletti. Ce dernier a, pourtant, donné des garanties au joueur de miser sur lui lors de la saison en cours, il l’a finalement marginalisé, en l’utilisant rarement. Se contentant du rôle de l’éternel remplaçant, les blessures à répétition dont il a été victime ont compliqué sa situation au sein de la formation Napolitaine.

Malgré sa saison ratée avec Naples, l’international Algérien attise tout de même les convoitises. Selon le site «Torino Granata», on apprend que l’attaquant international Algérien a plusieurs pistes, mais la plus sérieuse, c’est celle menant vers Torino. Le site en question indique que le joueur aime Torino et souhaiterait rejoindre ce club lors de la prochaine période des transferts.

Le joueur voudrait changer d’air

Il y a quelques semaines, Adam Ounas a été approché par la direction du SSC Naples afin de prolonger son contrat pour trois ou quatre autres saisons, mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Alors qu’il vit mal sa situation avec son équipe actuelle en étant un éternel remplaçant, il voudrait changer d’air à partir du prochain mercato estival et c’est la raison pour laquelle il ne veut pas rempiler à Naples.

En effet, le jeune attaquant de 26 ans voudrait rejoindre un autre club de la Serie A qui lui donnera la chance de jouer d’une manière régulière et du coup, retrouver son meilleur niveau et la sélection nationale. Selon toujours le site «Torino Granat », les responsables de Torino sont toujours intéressés par les services d’Ounas et feront de leur mieux pour l’engager lors de la prochaine période des transferts.

Ayant réintégré le groupe il y a quelques jours après une longue absence en raison d’une blessure à la cuisse, Adam Ounas n’a trop joué cette saison avec le SSC Naples, avec 20 apparitions officielles seulement avec deux buts inscris seulement et sans n’avoir délivré la moindre passe décisive. Dans le cas où il refuse de prolonger son contrat, qui prendra fin l’année prochaine, avec son club pensionnaire, ce dernier serait contraint de le vendre l’été prochain pour au moins financièrement de son transfert.