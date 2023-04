Il vole une somme d’argent pour acheter des vêtements de l’Aïd, un vingtenaire arrêté à Alger

Le tribunal de Dar El Beida a requis aujourd’hui une peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 DA, contre un vingtenaire. Et ce, pour tentative de vol au sein d’un magasin de vente de collations, situé au niveau du parc “Dream Park” à Mohammadia à l’est de la capitale Alger. En effet, il est question d’une somme de 18.000 DA qui a été dérobée ce jeudi. Et ce, en même temps que l’annonce des autorités algériennes du premier jour de l’Aïd el-Fitr.

Conformément aux procédures de comparution immédiate, le suspect a été, de ce fait, auditionné ce dimanche. Lors de cette audition, le jeune homme interpellé a avoué devant le président de la session qu’il avait volé la somme d’argent du coffre-fort de la boutique de collations lorsqu’il était dans le parc d’attractions « Dream Park ».

D’après ce que rapporte un média arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, l’accusé a affirmé qu’il regrette son comportement, lui qui a mis sa main dans le tiroir sans se sentir coupable à ce moment-là. Et ce n’est pas tout ! Le principal concerné a fait savoir qu’il voulait acheter des vêtements pour l’Aïd avec l’argent volé.

La victime renonce à l’indemnisation

À en croire les révélations de la même source médiatique, le suspect a été dénoncé par l’un des travailleurs présents. De ce fait, le propriétaire du magasin a réussi à récupérer son argent que le suspect avait caché dans son pantalon sous sa jambe. D’ailleurs, le vingtenaire arrêté a confirmé que l’argent a été immédiatement récupéré, et qu’il ne récidivera pas, demandant au juge de lui accorder la grâce.

Dans le même sillage, il convient de rappeler que le propriétaire du magasin, victime de ce vol, a renoncé à demander une indemnisation financière de la cour. Cependant, le procureur de la république a requis une peine de prison ferme et une amende de 20.000 DA à l’encontre du suspect, comme mentionné plus haut.