Il volait des voitures : prison ferme pour un immigré algérien

Le procureur général près le tribunal de Dar El Beida à Alger a requis ce jeudi une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de deux cent mille dinars à l’encontre d’un immigré algérien en Allemagne et son ami . Les deux trentenaires prénommés Y.Imad Eddine et H. Djamel ont été arrêtés suite à leur implication dans une série de vols de 14 voitures perpétrées sur l’ensemble de la région. En effet, 14 dépôts de plainte ont été effectués au niveau de la wilaya d’Alger .

Une des victimes témoigne qu’elle s’est brusquement faite voler son « fourgon » d’une valeur de 13,8 millions de centimes appartenant à l’entreprise dans laquelle elle travaille. Le deuxième témoin précise que sa voiture a été détériorée et qu’un téléphone portable a été volé à l’intérieur du véhicule.

Selon nos sources, les informations mentionnées dans l’affaire sont rattachées à l’enquête approfondie qu’a effectué la police judiciaire de Dar El Beida, se basant sur les nombreuses plaintes déposées par les habitants après avoir retrouvé leurs véhicules vandalisés et pillés à la commune d’El Hammamat à Alger. Suite au déplacement des autorités concernées sur les lieux de l’incident. L’investigation et les recherches poursuivies démontrent que les deux accusés causèrent de nombreux vols et cambriolages auparavant, l’un des deux possède même un lourd dossier à ce sujet.

Réponse des accusés aux inculpations du public

Y.Imad Eddine et H. Djamel ont finalement été arrêtés par la police le mardi 16 août 2022 après les avoir traqué sur le bord d’une moto. Ils ont ensuite été mis en garde à vue puis en poursuite juridique. En ce qui concerne les antithèses des témoignages, le premier accusé a assumé ses anciens vols et fraudes, refusant néanmoins d’avouer son implication dans le vol des 14 véhicules, pendant que le second a nié tout fait conférant l’affaire, il ajoute également qu’il est installé en Allemagne et que sa stabilité financière ne lui permet pas de réaliser de telles actions.