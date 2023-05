Il viole et séquestre une jeune femme, un chauffeur de VTC arrêté

Après être tombée dans un piège, une jeune femme s’est fait agresser sexuellement et menacer par son chauffeur VTC. La victime, qui avait demandé une course via une application, a subi une succession d’actes barbare quelques heures plus tard.

Le chauffer ne s’est pas contenté pas de violer la jeune femme, il lui afflige toutes sortes de traitements abjectes avant d’être intercepté par la police. Les services de sûreté nationale racontent les faits en vidéo.

Viol et agression à main armée par un chauffeur VTC sur une jeune femme

Une simple course en VTC s’est transformée en véritable cauchemar pour une cliente. Ayant demandé un véhicule pour se rendre à quelques bornes de là, elle tombe sur un chauffeur peu scrupuleux qui l’enferme à l’intérieur de la voiture.

Dès qu’elle pénètre dans l’habitacle, ce dernier verrouille les portières et commence à se rapprocher d’elle contre son gré. Il tente des attouchements sur place, mais finit par démarrer et rouler jusqu’à un endroit isolé. Il agresse ensuite sexuellement la jeune femme, qui se débat tant bien que mal pour se sortir de là. Après plusieurs tentatives, cette dernière cède à l’emprise de son ravisseur, qui la viole plusieurs fois.

Chantage et viol, de lourdes peines planent sur le chauffeur VTC

Le chauffeur ne s’est pas arrêté après le viol et la séquestration. Il prend son téléphone et commence à filmer la jeune femme, à qui il a préalablement retiré ses vêtements. Cette dernière tente une nouvelle fois de s’échapper, en vain. La vidéo enregistrée, il fait chanter la jeune femme par la suite en lui demandant de l’argent. Cette dernière accepte sous la menace d’une arme blanche, et lui demande de la déposer près de chez elle pour rapporter l’argent.

Fort heureusement, un barrage de police était implanté sur l’itinéraire emprunté par le criminel. Saisissant l’occasion, la victime prévient les autorités qui procèdent à l’arrestation sur place de l’individu. Dans la panique, ce dernier affirme que c’est la jeune femme lui avait fait des avances.

Après fouille, les éléments de la sûreté nationale tombent sur la vidéo de la victime. Une enquête est ouverte par la suite et l’accusé est transféré immédiatement devant le parquet.