Depuis quelques mois, les vidéos de Fouad Maala sont très populaires sur internet. Avec un langage simple compris par tous, Fouad et sa passion pour le « vert’ sont devenus un véritable un phénomène sur les réseaux sociaux.

Ce mordu de verdure s’est improvisé influenceur du jour au lendemain et communique intensivement pour convaincre les Algériens de l’importance de planter des arbres depuis.

Le mouvement « Algérie Verte » prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux

« Khadra bi idni allah » est le slogan trouvé par Fouad Maala pour encourager les Algériens à planter plus d’arbres. Et le plan semble fonctionner, car au-delà d’être sur toutes les langues, son slogan envahit également les esprits. Les gens adhèrent au projet, sa page « Algérie Verte » a maintenant plus d’un million d’adeptes.

Sur le terrain, l’initiative d’Algérie Verte trouve du soutien auprès de donateurs privés. Fouad Mâala, connu pour son sourire et son slogan, affiche une confiance impressionnante dans la réussite de son projet de plantation d’arbres à travers l’Algérie.

Cependant, il ne s’agit pas de planter des arbres n’importe comment. Algérie Verte promeut en premier lieu le travail d’équipe. De fil en aiguille, bénévoles et bienfaiteurs travaillent main dans la main pour faire des espaces publics des endroits plus « verts ».

L’idée qui suscite l’engouement sur les réseaux sociaux devient réalité dans plusieurs régions du pays. Des arbres collectés par Algérie Verte et plantés par des bénévoles sont présents partout, du nord au sud.

Un objectif bénévole commun en vue

Fouad Mâala ne compte pas s’arrêter là et prévoit bientôt de planter un million d’arbres dans les régions du sud entre octobre et avril prochain. Selon son plan, des arbres fruitiers seront plantés dans les forêts tandis que les autres types d’arbres trouvent place dans les espaces publics.

Malgré son succès sur les réseaux sociaux, Fouad Mâala n’envisage pas d’exploiter son projet à des fins commerciales. Ce dernier veut plutôt continuer à travailler avec des bienfaiteurs qui fournissent gratuitement les arbres nécessaires pour la plantation.

« Algérie Verte » en collaboration étroite avec les autorités

Le projet « Algérie Vert » a pris tellement d’envergure, qu’il a même attiré l’attention des pouvoirs publics récemment. Le ministre de l’Économie, de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine Oualid, a tenu à rencontrer Fouad Mâala au début du mois pour discuter d’une collaboration future.

« Algérie Vert » bénéficie également du soutien des autorités locales dans chaque région qui facilitent l’irrigation des arbres offerts par les bienfaiteurs, après leur plantation.