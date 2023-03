Il vendait de la Zlabia, un spéculateur d’huile écope de 7 ans de prison à Oued Souf

La spéculation de produits alimentaires est traquée par les forces de l’ordre à quelques jours du Ramadan. Semoule, sucre, farine, mais aussi huile de table, toutes les denrées de grande consommation sont touchées. La police d’Oued Souf a interpellé récemment un individu stockant de grandes quantités d’huile destinées à la préparation et la vente de « Zlabia ». L’accusé a ensuite été transféré au tribunal d’El Debila pour être jugé pour spéculation illégale.

Plusieurs années de prison ferme pour un vendeur de Zlabia accusé de spéculation à Oued Souf



Les services de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) ont interpellé un vendeur de pâtisseries traditionnelle chez qui une quantité faramineuse d’huile de table subventionné a été trouvée à Oued Souf. L’enquête a révélé que le suspect s’est procuré une grande quantité de bidons d’huile pour la friture de sa spécialité, la Zlabia.

Le tribunal d’El Debila à Oued Souf a jugé en défaveur de l’accusé. Ainsi, ce dernier écope finalement de 7 ans de prison ferme ainsi que d’une amende d’un million de dinars algériens. Les autorités ont saisi le stock d’huile attendant la suite de la procédure. Rappelons que la spéculation sur les matières alimentaires subventionnées est un délit majeur passible de prison et qui se voit, presque dans tous les cas, puni d’une amende salée.

Spéculation sur l’huile de table, 4 condamnations à Oran

Dans le même registre, le tribunal d’Es Senia, wilaya d’Oran, a condamné 4 individus pour spéculation sur l’huile de table le 28 février dernier. Par la suite, les 4 accusés, arrêtés en possession de plusieurs dizaines de bidons d’huile, ont été transférés immédiatement au parquet pour être traduits en justice. Cette fois-ci, les peines ont varié entre 8 et 10 ans fermes, et les amendes oscillaient entre 3 et 5 millions de dinars chacun.

