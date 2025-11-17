Il usurpait un corps constitué, un individu arrêté à Alger : voilà ce que la police a trouvé !

La brigade mobile de la Police Judiciaire de Sidi Moussa, relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki, est parvenue à arrêter un individu suspecté d’usurpation d’identité d’un corps constitué, avec saisie de matériel sensible en sa possession.

L’opération, menée sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, est intervenue après l’exploitation d’informations faisant état d’un comportement suspect d’une personne vêtue d’un uniforme officiel et équipée d’appareils sensibles. Après vérification et surveillance étroite, son identité a été établie et il a été interpellé à l’issue d’une opération minutieusement préparée. Cette intervention a permis aux policiers de saisir :

Deux armes factices ,

, Trois radios émetteur–récepteur,

Neuf armes blanches prohibées,

Une carte professionnelle falsifiée et un cachet rectangulaire contrefait,

et un cachet rectangulaire contrefait, Une petite paire de jumelles,

Un masque, une tenue, une casquette, une ceinture, un gilet pare-balles et deux fourreaux.

Chef d’accusation : Les délits retenus contre le suspect

Le suspect a été présenté devant le procureur de la République compétent sur la base d’un dossier pénal lié à plusieurs délits. En effet, les chefs d’accusations retenus contre lui sont : usurpation des fonctions d’un corps constitué, usage illégal d’un titre professionnel réglementé, acquisition et utilisation d’appareils classés et de matériel sensible soumis à autorisation, port public d’une tenue similaire à celle d’un corps officiel pouvant induire le public en erreur, port illégal d’un uniforme réglementaire ou d’éléments distinctifs d’une fonction ou d’une autorité nationale, ainsi que la détention d’armes de sixième catégorie sans justification légale.

En attendant son comparution devant le tribunal, l’accusé risque gros.

🟢 À LIRE AUSSI : Vidéo choc d’un homme battu : la GN réagit en urgence et apporte ses explications

Nouvelle arrestation à Rouïba : Outrage et atteinte à l’image des services de sécurité

Dans une autre affaire à Alger, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger, représentée par le commissariat urbain n°6 de Rouïba relevant de la sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach, ont procédé à l’arrestation d’un individu suspecté dans une affaire d’outrage à un corps constitué et d’atteinte à l’image des services de sécurité via une diffusion audio-visuelle, en plus de filmer un établissement sécuritaire sans autorisation judiciaire.

L’affaire a débuté après la détection d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Cette une personne relayant un enregistrement dans lequel il profère des propos injurieux à l’encontre d’un corps constitué et porte atteinte à l’image des services de sécurité.

🟢 À LIRE AUSSI : Corruption en Algérie : le maire d’une commune à Alger condamné pour cette raison

Suite à cela, le suspect a été identifié puis interpellé, avant d’être présenté devant les autorités judiciaires territorialement compétentes. Celles-ci ont ordonné son placement en détention provisoire pour outrage à un corps constitué, atteinte à l’image des services de sécurité par diffusion audio-visuelle, et pour avoir filmé un établissement sécuritaire sans autorisation légale.

🟢 À LIRE AUSSI : Violente agression à Alger : l’auteur interpellé après une vidéo choc