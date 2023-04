Il usait d’une arnaque peu courante : la GN fait tomber un réseau de vol de voitures à Tlemcen

La Brigade de la Gendarmerie Nationale de la région de Chetouane, wilaya de Tlemcen, a mis fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures. En effet, les activités de ce réseau criminel s’étendent jusqu’à d’autres wilayas.

Selon ce que rapporte un média arabophone généraliste dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, tout avait commencé suite à une plainte qui a été déposée par une personne signalant le vol de sa voiture de marque Hyundai Accent.

En effet, d’après le plaignant la voiture volée appartenait à une agence de location de voitures. Après avoir mené une enquête en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, la voiture volée a été récupérée. Il s’est cependant avéré que la plainte était fausse et que le plaignant avait conspiré avec d’autres personnes suspectes.

En effet, il avait vendu le véhicule dans l’une des wilayas du centre. De ce fait, l’enquête a abouti à l’arrestation de sept personnes, qui ont été présentées devant le tribunal.

Béchar : saisie d’une grande quantité de stupéfiants

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de la Police judiciaire de la wilaya de Béchar ont réussi à arrêter un individu suspect en possession d’une quantité considérable de drogue.

Au-delà d’un fusil artisanal et d’armes blanches. Selon un communiqué dévoilé par le service de communication et des relations publiques de la wilaya de Béchar, l’opération a été menée suite à des informations exploitées indiquant que le suspect stockait et distribuait de la drogue depuis son domicile.

De ce fait, toutes les mesures légales nécessaires ont été prises, ce qui a permis d’arrêter le suspect et de perquisitionner son domicile en vertu d’un mandat émis par le parquet près le tribunal de Béchar.