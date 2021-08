Il tue pour 500 Dinars en Algérie, un sans-papiers arrêté en Espagne

Plus de 2 000 Algériens ont pu rejoindre illégalement les côtes espagnoles pendant les 30 derniers jours. L’Espagne est devenue la destination première des Harragas Algériens. Mais si certains tentent de fuir la misère et la mal vie, d’autres fuient la justice, comme c’est le cas de ce jeune homme accusé d’homicide volontaire en Algérie, et qui a pris la mer pour échapper à la prison.

Il est âgé de 20 ans seulement, et il a déjà tué un homme. Ce jeune garçon a pris la fuite en Espagne à bord d’une embarcation de fortune, afin de fuir la justice Algérienne. Le mis en cause est recherché pour le meurtre d’un homme en Algérie. Il l’aurait tué de plusieurs coups de couteau, pour la modique somme de 3 Euros, indique le média espagnol Murcia Actualidad, soit pour à peu près 500 Dinars Algériens.

Mandat d’arrêt international, arrestation à Valence

Le mis en cause a été arrêté à valence, il est arrivé à bord d’une barque en Espagne, puis il a été placé dans un refuge accueillant les immigrants irréguliers suspectés d’être contaminés au covid-19, et ce, avant de passer par deux centres de rétention d’étrangers. Suite à cela il a été relâché. Le tueur présumé se faisait passer pour un « mena » (mineur étranger non accompagné), mais un examen médical avait prouvé qu’il était majeur.

Pendant ce temps, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui par la justice algérienne. Via Interpol, la police espagnole a eu vent de toute cette histoire, et une enquête a vu le jour, menant à l’identification du mis en cause et à sa localisation. C’est l’Unité des drogues et du crime organisé (UDYCO) de la police de Valence qui a finalement pu mettre la main sur le mis en cause.

Le sans papier bénéficiait d’un programme d’aide sociale dans le cadre d’un programme piloté par la Croix rouge espagnole. Le mis en cause a bien caché ses antécédents criminels, cependant, il a fini par tomber entre les mains de la police espagnole. Ce sont deux officiels en civil qui l’ont appréhendé devant la porte d’une auberge sur la place Vicente Iborra. Le jeune sans-papier a été mis en détention sur ordre du Tribunal central d’instruction N° 6 de l’Audiencia Nacional.