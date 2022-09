Il transformait le lait subventionné, un individu arrêté pour fraude

Un individu a été arrêté éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Douera, dans la wilaya d’Alger, pour fraude dans la transformation du lait subventionné en petit lait, loin de toute règle d’hygiène, a indiqué un communiqué rendu public par la Gendarmerie Nationale hier, lundi 5 septembre 2022.

Selon ce même communiqué de la GN, c’est suite à des informations rapportant qu’un individu faisait la production du petit lait à partir du lait subventionné en sachets à travers la fermentation en y ajoutant des petits morceaux de margarine et le conditionnement dans des récipients en plastique, puis le proposait à la vente.

Plus de 10.000 sachets de lait retrouvés chez le mis en cause

10.150 sachets de lait subventionné et 120 boites de margarines ont été retrouvés par les éléments de la Gendarmerie Nationale accompagnés des services de lutte contre la fraude et de contrôle des prix de la commune de Draria, et ce après perquisition du local de l’individu mis en cause.

Toujours d’après ce qui a été communiqué, après soumission du produit au contrôle hygiénique, il s’est avéré que ce dernier est impropre à la consommation. Tous les produits saisis ont été détruits.

Pour finir, suite au parachèvement des procédures légales, le mis en cause a été présenté aux juridictions compétentes pour vente d’un produit alimentaire impropre à la consommation, spéculation et monopole.