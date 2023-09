Il transformait du lait subventionné avarié en lait caillé, un commerçant arrêté à Alger

Les éléments de la police de la région de Sorecal, à Alger, ont récemment mis fin aux activités illégales d’un groupe de malfaiteurs qui activaient dans la transformation de lait subventionné en lait caillé sans respecter les normes d’hygiène.

L’accusé principal, un commerçant, travaillait en collaboration avec d’autres suspects, en leur fournissant les sachets de lait subventionné, qu’ils transformaient en lait caillé et commercialisaient par la suite.

Alger : ils transformaient des sachets de lait avarié en produit laitier

L’enquête, dirigée par les forces de l’ordre de Dar el Beida, a abouti à l’arrestation en flagrant délit d’un commerçant. Le suspect opérait la transformation de sachets de lait subventionné par l’État en lait caillé (L’ben), dans un magasin d’alimentation au détail.

Au-delà de la spéculation, les enquêteurs ont découvert d’importantes quantités de sachets de lait avariés à l’intérieur du local. Lors de l’inspection de l’arrière-boutique, les éléments dépêchés sur place ont détecté une odeur nauséabonde provenant du lait périmé, ainsi que des conditions d’hygiène déplorables, similaires à celles du magasin.

Spéculation et transformation de lait subventionné avarié : 3 individus arrêtés à Alger

Le communiqué officiel des autorités mentionne également de nombreuses violations des normes d’hygiène et de conservation. Au total, les enqueteurs ont saisi 699 sacs de lait subventionné. Dans le lot, 290 étaient encore propres à la consommation, tandis que 134 étaient avariés.

Les autorités ont également retrouvé 198 sacs vides utilisés précédemment pour préparer le lait caillé sur place.

La police a appréhendé trois individus dans cette affaire. Plusieurs charges pèsent contre eux, notamment la spéculation sur des produits de consommation subventionnés. Ils sont également accusés de fraude et d’avoir mis en danger la vie et la sécurité physique d’autrui. Les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires et seront poursuivis en justice par le parquet.