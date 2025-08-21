Il s’introduit dans une crèche et vole des millions : un toxicomane lourdement condamné

Les services de police de Chéraga ont mis fin aux agissements d’un multirécidiviste, identifié sous les initiales A.F., impliqué dans une affaire de cambriolage nocturne dans une école maternelle privée. Les faits, qui avaient suscité l’inquiétude dans le quartier, se sont soldés cette semaine par un procès devant le tribunal de Chéraga.

Tout a commencé lorsque la propriétaire de la crèche a déposé plainte après avoir constaté une effraction. Selon sa déclaration, un inconnu avait réussi à s’introduire dans les locaux durant la nuit et à dérober une importante somme d’argent estimée à 150 millions de centimes. Alertés, les enquêteurs de la sûreté urbaine ont immédiatement lancé leurs investigations.

Vol dans une crèche à Chéraga : un multirécidiviste condamné

L’exploitation des empreintes digitales retrouvées sur place, combinée à l’analyse des enregistrements des caméras de surveillance, a rapidement permis d’identifier le suspect. Il s’agissait d’un homme déjà connu des services de police pour plusieurs antécédents judiciaires. Interpellé, il a été placé en garde à vue avant d’être présenté devant la justice.

Lors de sa comparution immédiate, l’accusé a reconnu être à l’origine de l’intrusion, mais a contesté le montant du butin déclaré par la victime. Selon lui, il n’aurait emporté que 40 millions de centimes, utilisés en partie pour rembourser ses dettes, le reste ayant été dépensé. Il a également précisé qu’au moment des faits, il n’était pas dans un état de conscience normal, évoquant une consommation excessive de drogue.

3 ans de prison et 200 millions de centimes de dédommagement

La défense de la partie civile, représentant la propriétaire de la crèche, a demandé que la victime soit officiellement reconnue comme partie civile. Elle a réclamé le remboursement intégral de la somme déclarée volée, soit 150 millions de centimes, ainsi qu’un dédommagement de 200 millions de centimes pour le préjudice moral et matériel subi.

Le ministère public, pour sa part, a requis une peine sévère de cinq années de prison ferme accompagnée d’une amende de 500 000 dinars, insistant sur la gravité des faits et la récidive de l’accusé.

Après délibération, le tribunal a finalement rendu son verdict : trois ans de prison ferme assortis d’une amende de 100 000 dinars. L’accusé a également été condamné à verser 200 millions de centimes de dommages et intérêts à la partie civile.

Cette affaire met en lumière, une nouvelle fois, la récurrence des vols avec effraction dans la capitale et la difficulté pour les victimes de récupérer les sommes dérobées. Elle rappelle aussi les liens étroits entre la consommation de stupéfiants et la criminalité, un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans certaines communes d’Alger.