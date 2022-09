Il s’est marié avec 2 femmes : un mariage algérien crée la polémique

On voit souvent des histoires hors du commun partagées sur les réseaux sociaux. C’est le cas de cette histoire, un homme ayant épousé deux femmes le même jour, a fait le buzz et n’a pas manqué de faire réagir les internautes en Algérie.

En effet, depuis hier, les photos de la cérémonie de cet Algérien de Skikda qui a épousé deux femmes le même jour, a fait le tour des pages Facebook et des comptes Instagram. Sur ces photos on y voit clairement le mari en costume entouré des deux femmes portant des robes de mariées qu’il a épousé et dont il célèbre l’union durant la même journée.

D’après des informations partagées par les proches du mari, l’homme étant amoureux des deux femmes et n’arrivant pas à choisir entre elles, les a donc épousées le même jour, en vertu de la loi musulmane autorisant un homme à épouser jusqu’à quatre femmes.

Réseaux sociaux : entre avis de soutien et avis hostiles

Qui dit buzz sur les réseaux sociaux, dit avis divergents ce qui est le cas pour l’histoire de cette union entre l’homme et ses deux épouses. En effet, dans les commentaires des internautes, une partie n’hésite pas à féliciter le nouveau marié, en mettant en avant la liberté individuelle et le fait que la religion musulmane autorise ce l’union d’un homme avec 4 femmes.

« Le fait de se marier à une deuxième femme, voire plus, est une pratique très courante et normale », commente un des internautes en justifiant qu’ « il est d’ailleurs mentionné dans plusieurs versets coraniques qu’il est possible pour l’homme musulman d’épouser jusqu’à quatre femmes ». Dans le même sens, une autre internaute commente aussi en disant que « ce mariage à trois, personne n’a le droit de le critiquer. C’est leur choix et ils sont libres tant que c’est légal vis-à-vis de la loi et de la religion. »

Alors qu’une autre partie des internautes a un tout autre jugement sur cet acte, et exprime cela avec des commentaires hostiles. Dont des associations ou des pages défendant les droits de la femme.

Un internaute commente en disant que « le mariage n’est pas un jeu » se demandant « si réellement le mari peut assumer ses responsabilités envers ses deux femmes et ses enfants par la suite ». Dans ce même sens, un autre internaute s’indigne, estimant que « c’est une atteinte à la dignité de la femme. Il aurait au moins pu faire deux cérémonies différentes ! »

Tandis qu’une partie des internautes, préfère utiliser un ton ironique. C’est le cas d’un post Facebook d’un internaute disant : » Le Rachid il est au courant qu’il a aussi deux belles mères ? »