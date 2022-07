Il s’est exprimé au défilé militaire : le message fort de Tebboune

C’est un défilé grandiose, majestueux, exceptionnel que les éléments de l’armée nationale populaire ont réalisé aujourd’hui ; pour célébrer le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

S’exprimant au coup d’envoi du défilé militaire ; le président Abdelmadjid Tebboune a rendu un vibrant hommage à l’armée et aux Algériens, mais il a aussi lancé un message fort aux « ennemis de l’Algérie ».

« Le pays, avec ses institutions et instances constitutionnelles, est arrivé à une étape où se dessinent les contours d’une Algérie confiante en son avenir », a lancé le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

« À cette occasion, je soutiens de nouveau que nous sommes, tous, quels que soient nos niveaux de responsabilité, appelés en cette conjoncture parsemée de défis, à contribuer à la consolidation des fondements de l’État des institutions et de droit ; un État au sein duquel seront consacrés l’esprit de citoyenneté et les valeurs de solidarité et au sein duquel le sens du devoir national s’enracine », a-t-il ajouté.

« L’Armée est en cohésion avec le peuple » (Tebboune)

Lors de son allocution, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a tenu à saluer « les vaillants soldats stationnés aux frontières et les aigles » ; qui protègent les espaces aériens et maritimes de l’Algérie.

« L’Armée est en cohésion avec le peuple, gagnant en dignité et en élévation, de par la place qu’elle occupe dans le cœur de la Nation ; mais aussi par le patriotisme et de l’engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et affiliés à l’Armée », a-t-il rappelé.

« Cette fête qui constitue la flamme de la Gloire dans le ciel de l’Algérie et flambeau de la fierté sur sa terre pure », a encore ajouté le président Tebboune.

Il convient de rappeler que plusieurs hauts responsables de l’armée, des membres du gouvernement, mais aussi des chefs d’États ont marqué leurs présences au défilé militaire.