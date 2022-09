Il s’est engagé avec le Steaua Bucarest: Omrani livre ses premiers mots

Billel Omrani, a enfin trouvé un nouveau club. Il a décidé de rester en championnat roumain, en optant pour le FC Steaua Bucarest. L’attaquant international algérien a livré ses premiers mots après avoir officialisé sa venue.

Libre de tout engagement depuis le mois de juin dernier, soit depuis la fin de son contrat avec son ex-club, le CFR Cluj, Billel Omrani a enfin trouvé un nouveau point de chute. Et pourtant convoité par plusieurs clubs, c’est finalement en championnat roumain qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. En effet, il a officialisé sa venue au FC Steaua Bucarest hier soir.

Une nouvelle expérience sur laquelle misera beaucoup l’international algérien pour donner un autre élan à sa carrière. Un club ayant des ambitions sportives plus hautes puisqu’il prétend jouer les premiers rôles en championnat roumain et aller le plus loin possible en Europa Conference League.

Selon les médias roumains, l’attaquant en question devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe à partir du mois d’octobre. En accusant un retard sur le plan physique, il devra cravacher dur pour retrouver sa forme, en vue d’effectuer son baptême de feu avec le FCSB.

Il est à noter que Billel Omrani rejoint son compatriote Rachid Bouhenna, ex-défenseur du CSC et du MCA. Rappelons qu’il a célébré sa première sélection chez les Verts à l’occasion du dernier stage du mois de juin. Mais reste à savoir s’il sera retenu pour le prochain regroupement dans la mesure où il n’est pas compétitif.

« Je suis venu pour gagner des titres »

Après avoir officialisé sa venue au Steaua Bucarest, Billel Omrani a livré ses premiers mots au site officiel de son nouveau club. Il se dit ambitieux de réaliser de belles choses avec le prestigieux club roumain.

« Je suis très heureux de m’engager avec le Steaua Bucarest. Maintenant. Je veux gagner tous les matchs. J’espère qu’on gagnera le titre du championnat et qu’on puisse aller le plus loin possible en Europa Conference League. J’espère aussi apporter le plus escompté ». Dira-t-il.

Poursuivant sa déclaration, il ajoute : « J’ai déja remporté cinq titres jusqu’à présent avec le CFR Cluj, j’espère en remporter d’autres avec le Steaua Bucarest…Je ne suis pas prêt à 100% et c’est la raison pour laquelle je dois cravacher dur en vue de faire mes débuts avec ma nouvelle équipe ».

Enfin, il s’adresse aux supporters de Steua Bucarest. « Je leur demande de rester derrière nous cette saison. Personnellement, je ferai de mon mieux pour ne pas les décevoir. Je ferai en sorte de marquer le maximum de buts et délivrer plusieurs passes décisives ». A-t-il conclut.