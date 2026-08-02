Il s’en prend violemment à la Gendarmerie : que s’est-il passé dans cette scène filmée à Mila ?

Une scène d’une violence inouïe s’est produite sur l’un des axes routiers les plus fréquentés de la région. Ce qui devait être un simple contrôle de routine lié à une infraction au code de la route a brutalement basculé dans le chaos.

Face à la fermeté des agents venus lui signifier ses manquements, un automobiliste a perdu tout contrôle, transformant sa voiture en une véritable arme pour s’enprendre directement aux forces de l’ordre avant de s’évaporer dans la nature.

Un contrôle routier tourne à l’affrontement : un conducteur recherché après avoir foncé sur des gendarmes à Mila

Les faits se sont déroulés sur la route nationale 27, plus précisément sur le territoire de la commune de Hamala. Alors qu’ils effectuaient une patrouille quotidienne visant à sécuriser l’axe reliant les wilayas de Mila et de Jijel, les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale ont repéré un véhicule adoptant un comportement particulièrement dangereux. Le chauffeur multipliait les manœuvres risquées et dépassait sans précaution une longue file d’automobilistes.

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Après avoir immobilisé le véhicule pour un contrôle administratif d’usage, les gendarmes ont rapidement découvert que le conducteur n’en était pas à son premier écart. Il faisait déjà l’objet d’un procès-verbal antérieur prévoyant le retrait de son permis de conduire. Invitant le contrevenant à les suivre jusqu’à la voiture de service pour verbaliser cette nouvelle infraction, les agents se sont heurtés à une résistance immédiate. L’individu a tenté de récupérer ses papiers par la force, déclenchant une escalade imprévisible.

L’agression capturée en vidéo : pourquoi le conducteur a été intercepté ?

Pris d’une véritable crise de fureur, l’homme est remonté à bord de son véhicule pour commettre l’irréparable. Il a délibérément foncé à plusieurs reprises sur le véhicule de service de la gendarmerie nationale, provoquant d’importants dégâts matériels. Dans sa démence, le fuyard a également tenté de renverser les membres de la patrouille présents sur les lieux avant de prendre la fuite à toute vitesse.

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Un témoin de la scène a immortalisé l’agression dans une séquence vidéo saisissante. Les images, montrant le véhicule percuter de plein fouet la voiture des gendarmes, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l’indignation des internautes.

La voiture saisie, le père du conducteur arrêté : une traque d’envergure déclenchée par la gendarmerie nationale pour retrouver le fuyard

Face à la gravité des faits, les unités du groupement territorial ont immédiatement déployé un important dispositif de recherche sur l’ensemble de la région. La progression rapide des investigations a permis de porter un premier coup d’arrêt en localisant et en saisissant le véhicule ayant servi à l’agression. Dans le même temps, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation du père du suspect, qui se trouvait à bord de la voiture au moment de l’incident.

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L’enquête s’oriente désormais vers des qualifications judiciaires particulièrement lourdes, incluant la destruction volontaire de biens meubles appartenant aux services de sécurité, le refus d’obtempérer ainsi que l’outrage à agents de la force publique. Alors que le conducteur principal demeure activement recherché par la gendarmerie nationale, les recherches se poursuivent sans relâche sous la supervision des autorités compétentes pour le traduire devant la justice.