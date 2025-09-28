Il semait la terreur dans un quartier à Alger : un gang armé arrêté

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de Dar El Beida, ont procédé à l’arrestation de cinq (05) individus suspects, dont certains sont des récidivistes. Ces derniers opéraient au sein d’un gang qui semait la terreur parmi les habitants de Bordj El-Bahri dans la capitale.

Il y a quelques jours, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux montrant un individu portant un fusil de chasse et une arme blanche prohibée dans le quartier de Bordj El-Bahri, menaçant une famille devant leur résidence. Une vidéo qui n’est pas passée inaperçue des services de sécurité.

Ces derniers ont également reçu des signalements via la ligne verte 1548, en coordination avec le centre de commandement et de contrôle. Après des investigations approfondies, les forces de l’ordre ont identifié et arrêté le suspect principal ainsi que ses complices.

L’opération a permis la saisie de Six (06) armes blanches prohibées de différents types et tailles. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba pour appartenance à une bande criminelle, coups et blessures volontaires et port d’armes blanches de catégorie 6 sans motif légitime.

Arrestation de deux jeunes trafiquants de substances psychotropes à Alger

Les services de sécurité de la capitale ont réussi à appréhender deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années lors d’un contrôle routier, après une course-poursuite en moto. Les suspects tentaient de prendre la fuite.

Lors de la fouille corporelle et du véhicule, les forces de l’ordre ont découvert et saisi un sac contenant des substances psychotropes. Les deux jeunes ont été conduits au poste de police pour interrogatoire.

Procès des trafiquants de psychotropes

Les suspects, identifiés comme « Z.H » et « K.M », ont été présentés devant le tribunal correctionnel de Chéraga. Le parquet les a inculpés pour :

Possession de substances psychotropes avec intention de trafic

Stockage illégal de substances contrôlées

L’affaire a été examinée ce dimanche par la 6ème chambre pénale de la Cour d’Alger, après que les accusés ont fait appel de leur condamnation initiale à 4 ans de prison ferme chacun.

Les faits révèlent que les suspects ont été repérés à un point de contrôle dans le quartier de Sebala à Alger, tentant d’éviter le contrôle policier. La fouille de leur véhicule a permis de découvrir 95 gélules de Prégabaline.

Déclarations des suspects et verdict en attente

Lors de leur garde à vue, les suspects ont avoué avoir volé ces substances à un dealer, ainsi que la moto utilisée pour leur fuite. Cependant, durant l’audience, ils sont revenus sur leurs déclarations initiales. Le premier accusé « Z.H » a affirmé que les substances lui appartenaient pour sa consommation personnelle, tentant de disculper son ami. Le second accusé « K.M » a maintenu qu’il ignorait la présence des substances psychotropes.

Face à ces éléments, le parquet a requis un alourdissement de la peine. Le verdict sera prononcé la semaine prochaine.

