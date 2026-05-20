Il se lance dans des secteurs inédits… ce géant arabe s’apprête à injecter 1,3 mds $ de plus en Algérie

Alors qu’il détient déjà près de la moitié du marché national dans son secteur de prédilection, un acteur économique majeur de la région MENA s’apprête à franchir un nouveau cap en Algérie.

En marge d’une rencontre stratégique avec le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, la direction du groupe égyptien Elsewedy Electric a officialisé la transmission d’un plan d’investissement massif de 1,3 milliard de dollars aux services de l’État.

Cette nouvelle enveloppe, qui s’ajoute aux 2,5 milliards déjà engagés en 2025, marque le début d’une diversification d’envergure vers des secteurs totalement inédits pour la multinationale dans le pays.

Cette démarche marque un tournant historique pour l’entreprise, qui élargit officiellement son empreinte économique bien au-delà de son cœur de métier traditionnel lié aux équipements électriques.

L’annonce a été faite par Mostafa Awad Elhalawany, directeur général d’Elsewedy Electric Algérie, à l’issue d’une audience de haut niveau accordée par le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, à une délégation du groupe menée par le président de son Conseil d’administration, Ahmed Elsewedy.

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Selon le directeur général, les dossiers détaillés de ces nouveaux projets ont d’ores et déjà été transmis aux services de l’État algérien pour étude et évaluation. Ce feu vert institutionnel marquera le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour le géant égyptien : déjà engagé à hauteur de 2,5 milliards de dollars dans le pays, le groupe s’apprête ainsi à opérer une diversification d’envergure qui va bousculer plusieurs secteurs stratégiques clés, à savoir l’industrie, l’habitat, le tourisme et l’agriculture.

Elsewedy Electric : Une nouvelle phase de croissance après les engagements de 2025

Cette nouvelle enveloppe de 1,3 milliard de dollars vient s’ajouter à une première feuille de route déjà historique. En effet, en marge de la Foire commerciale intra-africaine 2025, Elsewedy Electric avait signé un protocole d’accord (MoU) d’envergure de 2,5 milliards de dollars avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Ce plan initial prévoyait la création d’une base industrielle de dimension internationale à travers l’implantation de dix usines de pointe dédiées aux industries électriques, aux énergies renouvelables et aux infrastructures énergétiques.

Ce nouvel apport porte ainsi les projections d’engagements financiers du groupe à un niveau inédit, représentant cinq fois ses investissements initiaux dans le pays.

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Interrogé sur l’état d’avancement, Mostafa Awad Elhalawany a précisé que le groupe travaillait en étroite coordination avec l’AAPI et plusieurs départements ministériels. Cette synergie a permis l’attribution de plusieurs assiettes foncières adaptées aux spécificités de chaque secteur.

« Certains projets nécessitent des terrains proches des ports , en raison des volumes d’exportation prévus », a souligné le DG, faisant référence à des investissements ciblant des exportations supérieures à 200 millions de dollars par an.

, en raison des volumes d’exportation prévus », a souligné le DG, faisant référence à des investissements ciblant des exportations supérieures à 200 millions de dollars par an. D’autres projets, en revanche, requièrent des configurations topographiques particulières (terrains plats) ou une proximité immédiate avec les grands centres urbains. Après avoir sécurisé les assiettes foncières, le groupe finalise actuellement les étapes administratives avant de lancer les travaux de construction.

Substituer les importations et structurer des filières locales : Aluminium, Cuivre et PVC

Au-delà de l’expansion purement commerciale, la vision d’Elsewedy s’aligne directement sur les priorités souveraines des autorités algériennes : renforcer l’intégration industrielle nationale et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Le groupe compte ainsi développer des chaînes de valeur intégrées pour la production locale de matières premières hautement stratégiques.

« Nous avons constaté qu’en Algérie, comme en Égypte, une grande partie des importations concerne les matières premières. Nous voulons tirer profit du climat d’investissement favorable et de notre expérience industrielle pour lancer plusieurs unités de production », a expliqué le DG d’Elsewedy Electric Algérie.

Des unités industrielles spécifiques seront ainsi dédiées à la transformation locale de l’aluminium, du cuivre et du PVC. Cette stratégie permettra non seulement d’approvisionner les filières industrielles nationales en intrants locaux, mais également d’accroître les capacités exportatrices de l’Algérie hors hydrocarbures.

L’Algérie comme plateforme d’exportation vers l’Europe et l’Afrique

Les ambitions régionales d’Elsewedy depuis sa base algérienne se matérialisent déjà dans les indicateurs commerciaux. Le groupe a franchi cette année la barre des 30 millions de dollars d’exportations depuis l’Algérie et table désormais à court terme sur une montée en puissance à hauteur de 50 millions de dollars.

La dynamique exportatrice du groupe s’est considérablement élargie, touchant désormais huit pays, dont plusieurs nouvelles destinations stratégiques enregistrées pour la première fois :

En Afrique subsaharienne : Le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

: Le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Au Maghreb : La Tunisie.

En Europe : L’Italie, ainsi qu’un tout nouveau contrat d’exportation majeur décroché vers la Hongrie.

L’Algérie, un marché hautement stratégique

Pour la direction de l’entreprise, les tensions géopolitiques globales et les réajustements des chaînes d’approvisionnement internationales constituent une opportunité unique pour l’Algérie.

Le pays est idéalement positionné pour pallier les déficits de production et d’approvisionnement de certaines usines sur les marchés internationaux.

Avec près de 45% de parts de marché selon les estimations du secteur, Elsewedy Electric s’est imposée comme un acteur incontournable de l’énergie en Algérie.

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Le management du groupe a d’ailleurs tenu à saluer l’ouverture économique de l’Algérie aux investissements arabes et l’accueil réservé par les plus hautes autorités du pays, signe d’une volonté politique forte d’accompagner les investisseurs industriels d’envergure.

« Ces investissements figurent parmi les plus importants du groupe dans le monde », a conclu Mostafa Awad Elhalawany, réaffirmant la volonté d’Elsewedy de faire de l’Algérie un véritable hub industriel et exportateur de premier plan à l’échelle africaine et méditerranéenne.