Il se fait passer pour Algérie Poste : un réseau criminel siphonne plus de 1,6 milliard de centimes

Les services de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie et l’arnaque, utilisant les technologies de l’information et de la communication pour piéger ses victimes.

Dans un communiqué publié mercredi, les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite des actions qualitatives menées pour lutter contre les différentes formes de cybercriminalité. Les éléments de la section de recherche et d’investigation de la Gendarmerie d’Annaba ont ainsi ciblé un réseau criminel qui sévissait à travers des pratiques frauduleuses sophistiquées, visant un large public.

Élaboration de l’enquête et résultats

Selon la même source, l’enquête a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état de l’activité suspecte d’un groupe criminel qui se faisait passer pour une entité officielle relevant de l’entreprise publique Algérie Poste. Les membres du réseau utilisaient cette usurpation d’identité afin de gagner la confiance de leurs victimes et de les inciter à fournir des informations personnelles ou à effectuer des transactions financières frauduleuses.

Après l’ouverture de l’enquête et l’exploitation des investigations techniques et numériques, les services compétents sont parvenus à identifier les membres du réseau ainsi que leurs lieux de résidence. Une fois l’ensemble des procédures légales accomplies, les enquêteurs ont procédé à l’extension territoriale de leur compétence vers une autre wilaya du pays. L’opération s’est soldée par l’arrestation des individus impliqués et la saisie de plusieurs objets en lien direct avec l’affaire.

L’opération a permis l’interpellation de dix (10) personnes, la saisie de plusieurs téléphones portables, d’un ordinateur portable, d’une unité centrale, ainsi que d’une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 52 000 dinars algériens. Les investigations ont également révélé que les montants financiers ayant transité entre les membres du réseau dépassaient 1,6 milliard de centimes.

Conséquences juridiques

À l’issue de cette affaire, un dossier judiciaire a été constitué et les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes.

Ils font face à de lourdes charges, notamment constitution d’une association de malfaiteurs organisée, escroquerie et spoliation de biens d’autrui par le biais des technologies de l’information et de la communication, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, introduction frauduleuse, modification et suppression de données, ainsi que usurpation d’identité, des faits susceptibles d’entraîner une inscription au casier judiciaire, précise le communiqué de la Gendarmerie nationale.

