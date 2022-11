Il se faisait passer pour un cadre d’Etat, un individu arrêté à Médéa

La semaine dernière, les services de sécurité de Ksar el Boukhari à Médéa ont réussi à arrêter une personne d’une cinquantaine d’années pour fraude en se faisant passer pour un cadre d’Etat, selon le quotidien arabophone El Khabar.

Selon la même source, l’affaire est intervenue après qu’un citoyen de la ville de Médéa s’est présenté au service de sécurité de Ksar el Boukhari pour signaler qu’il avait été victime d’escroquerie et de fraude par une personne de la même localité. Celui qui l’aurait trompé en lui réglant un litige immobilier devant les autorités judiciaires et en récupérant le terrain litigieux, en se faisant passer pour un cadre de l’État et comme ayant de l’influence et des connaissances au niveau des autorités judiciaires et des différents départements et les établissements de la wilaya.

Il lui a demandé de l’argent en échange de ses besoins et lui a remis de faux documents et reçus au motif qu’ils ont été délivrés par le tribunal. La victime aurait payé la somme de 5 millions de dinars au fraudeur.

Les services de sécurité avaient alors entamé des opérations de recherche et ont ouvert une enquête dans l’affaire, ce qui a mené à l’identification du suspect et de son domicile, au centre de Ksar el Boukhari, ou il a été appréhendé. Après avoir été emmené au siège du département de la sécurité et interrogatoire, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Tremblement de terre à Médéa

La wilaya de Médéa, a été secouée hier, le samedi 12 novembre 2022, par un tremblement de terre. L’annonce a été faite, par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Selon le CRAAG, il s’agit d’une secousse tellurique de magnitude 4,5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, enregistrée ce samedi vers 14h30.

« L’épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 4 kilomètres Nord-Ouest de la commune d’El Omaria dans la wilaya de Médéa», a précisé le CRAAG dans un communiqué publié sur sa page Facebook.