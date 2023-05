Il sauve une dame de la noyade, l’héroïsme d’un sans-papiers algérien salué en Belgique

Un Algérien du nom de Nadir a fait la une des journaux belges ce vendredi. Voyant une passante se noyer dans une rivière, le jeune sans-papiers n’hésite pas à se jeter à l’eau pour porter secours à celle-ci.

Il maintient la dame à la surface jusqu’à l’arrivée des secours, qui évacuent les deux personnes au centre hospitalier le plus proche dès leur arrivée. Suite à l’incident, Nadir est acclamé en héro pour son geste. Ce jeune Algérien, pourtant arrivé de façon illégale en Belgique, est arrivé à changer la vision de certains sur l’immigration clandestine en Europe.

Un jeune Algérien en situation irrégulière sauve une personne âgée de la noyade en Belgique

Le jeune Nadir passait tranquillement près de la Meuse (rivière européenne) à Liège, quand il aperçoit une dame d’un certain âge tomber du haut de la rive. Ni une ni deux, il retire ses vêtements et plonge porter secours à la pauvre victime, qui se noie sous ses yeux. N’écoutant que son courage, Nadir fait un saut de plusieurs mètres et arrive finalement à remonter dame des profondeurs. Dans l’impossibilité de remonter à deux, il procède alors au maintien de la victime à la surface le temps que les secours arrivent.

🇧🇪 FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour sauver la vie d’une personne âgée de la noyade, à #Liège. Il a maintenu la victime hors de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023

Les pompiers de l’intercommune de Bressoux arrivent peu de temps après et sortent les deux personnes de l’eau, avant de leur prodiguer les premiers soins. Ils sont ensuite transportés au centre hospitalier le plus proche, où, après examen, les médecins déterminent qu’ils sont hors de danger.

Acclamé pour son courage, Nadir gagne la sympathie de la webosphère

Suite au partage de la vidéo du sauvetage, de nombreux internautes ont réagi au geste héroïque de Nadir. « Lui il mérite de rester » indique l’un d’entre-deux.

« Espérons que cet homme héroïque ne soit pas inquiété pour son geste d’humanité » ajoute un autre faisant référence à la situation irrégulière du jeune homme dans le pays. « Je trouve qu’on ne met pas assez en avant les avantages de l’immigration » ajoute une autre internaute en commentaire.

Grâce à son courage, le jeune Nadir a su démontrer à la population locale (et sur Internet), que les immigrés, qu’ils soient en situation régulière ou pas, peuvent apporter leur lot de bienfaits à la Communauté européenne.

